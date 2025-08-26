Travel sale 2025: ¿cómo encontrar vuelos baratos y financiaciones exclusivas en pasajes aéreos?

Si hay un momento indicado para planear un viaje ese es ahora. El Travel Sale 2025 ya comenzó, una campaña nacional que permite viajar por el país y por fuera de él sin un presupuesto abultado y ofrece beneficios exclusivos que van desde promociones 2x1, financiación en cuotas sin interés y hasta un 60% de descuentos para viajar en avión sin preocupaciones.
Este lunes empezó una nueva edición del Travel Sale 2025, donde agentes de viaje y operadores turísticos ofrecen descuentos imperdibles para incentivar la actividad en temporada baja y promover las reservas en verano. El evento de comercio electrónico se extenderá por toda la semana, desde el lunes 25 al domingo 31 de agosto.
¿Quiénes participan del Travel Sale 2025?
El evento es organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y en esta cuarta edición participan más de 140 agencias de viajes y empresas como Aerolíneas Argentinas ofrecerá cuotas sin interés en compras realizadas únicamente a través de estas agencias.
Los destinos argentinos también se suman con propuestas especiales: Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires, junto con empresas internacionales como Europ Assistance, Hertz y Axa Asistencia al Viajero, aportarán beneficios adicionales.
¿Cómo conseguir vuelos baratos en el Travel Sale?
Para poder disfrutar de los beneficios que propone el Travel Sale 2025 y conseguir vuelos con financiaciones cómodas, debemos seguir algunas recomendaciones
- Acceder solo a canales oficiales del Travel Sale o de agencias reconocidas. Chequear que la dirección web comience con https:// y que tenga el candado de seguridad en la barra del navegador.
- Comparar precios antes y después: asegurate de identificar el valor real del pasaje para evitar confusiones con supuestos descuentos.
- Leer la letra chica de las promociones: prestar atención a los impuestos, cargos por gestión, políticas de cambio y devolución de cada promoción.
- Suscribirse y activar alertas: muchas agencias publican “ofertas flash” que se agotan en minutos.
- Usar canales oficiales: comprá solo en las agencias participantes y plataformas reconocidas.
- Flexibilidad en fechas y destinos: probar distintos días y aeropuertos puede hacerte ahorrar mucho dinero.
- Revisar promociones bancarias: varias tarjetas ofrecerán cuotas sin interés y reintegros.
- Aprovechar beneficios extra: desde upgrades de cabina hasta descuentos en excursiones y alojamiento.