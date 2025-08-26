Travel sale 2025: ¿cómo encontrar vuelos baratos y financiaciones exclusivas en pasajes aéreos?

Si hay un momento indicado para planear un viaje ese es ahora. El Travel Sale 2025 ya comenzó, una campaña nacional que permite viajar por el país y por fuera de él sin un presupuesto abultado y ofrece beneficios exclusivos que van desde promociones 2x1, financiación en cuotas sin interés y hasta un 60% de descuentos para viajar en avión sin preocupaciones.