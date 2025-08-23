Por qué jóvenes en China pagan para ir a oficinas y fingir que trabajan

En muchos de estos espacios, el pago incluye café, refrigerios e incluso almuerzo. Los usuarios suelen aprovechar la jornada para buscar empleo real, estudiar nuevas herramientas digitales o ensayar proyectos personales. Otros, como Xiaowen Tang, graduada en 2023, utilizan el recurso para cumplir con exigencias académicas: su universidad le pedía un comprobante de pasantía para entregar el diploma, por lo que alquiló un escritorio y envió fotos como prueba de “trabajo”.