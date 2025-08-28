¿Cuánto ejercicio mínimo necesitamos para cuidar la salud, según expertos?

La rutina del día a día apenas admite más actividades que las curriculares. Así es que el ejercicio físico difícilmente tiene lugar, ni siquiera para un cuarto de hora. Pero, en las dilucidaciones de la ciencia, ¿cuál es el parámetro mínimo de actividad que podemos realizar para estar sanos?
Quizás en un mundo ideal seamos atletas renombrados, capaces de correr maratones, escalar montañas y nadar ininterrumpidamente. Sin embargo, en la vida real, debemos trabajar ocho horas, cuidar una familia, estudiar para cumplir con un horario académico, comer, dormir y repetir la rutina. En ese cronograma, dedicar las dos horas y media que indican los especialistas por semana al ejericicio se vuelve una tarea complicada.
Alrededor de una cuarta parte de la población no llega ni siquiera a cubrir 30 minutos del ejercicio semanal requerido por las organizaciones de salud. Las tareas y el ajetreo de la vida diaria se imponen y el cansancio puede impedir realizarlo. Así las interrogantes surgen con la inquietud de la existencia de otros parámetros, donde la cantidad de ejercicio sea mucho menor.
¿Cuál es la cantidad de ejercicio mínimo que podemos hacer para mejorar la salud?
Para encontrar respuestas a esta inquietud, la doctora Zoe Saynor, profesora asistente de fisiología clínica del ejercicio en la Universidad de Portsmouth, revela cuáles son los requerimientos en la actividad física mínimos para mejorar la salud. Así la profesional destaca que si deseamos reducir el tiempo, entonces debemos aumentar la intensidad. "Existe evidencia clara de que si se desea hacer sesiones de ejercicio más cortas, estas deben ser de mayor intensidad",explica Saynor.
Así es que en los parámetros oficiales destacan que para que la actividad física sea beneficiosa, esta debe realizarse por 150 minutos a la semana de forma moderada. Sin embargo la excepción se aplica en el caso de una más intensa. En esas ocasiones 75 minutos son requeridos a la semana para suplir los requerimientos. Una manera de hacerlo es a través de entrenamientos con intervalos de alta intensidad o el conocido ejercicio HIIT.
Sin embargo, existen personas que por diversas razones como condición física o rendimiento deportivo no pueden completar estos regímenes. En ese caso, cuando se trata de la cantidad mínima de ejercicio que las personas debemos hacer, la doctora Saynor cree firmemente que 5.000 a 6.000 pasos por día son los números mínimos requeridos.
¿Qué otro tipo de actividades mínimas podemos realizar?
Un estudio de casi 80.000 personas publicado en la revista especializada JAMA Internal Medicine (JAMA medicina interna) mostró que caminar un poco más todos los días reducía el riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares o una muerte prematura. Estas resoluciones no implican ni siquiera disciplinas o ejercicios formales como nadar, correr o ir al gimnasio.
Un estudio publicado en la revista Nature Medicine (Medicina Natural), analizó a 25.000 personas que no "hacen ejercicio" formalmente, pero realizan pequeños episodios intensos de actividad en la vida cotidiana, como cargar las compras pesadas o jugar con su perro. La investigación mostró que hacer entre tres y cuatro minutos de actividad intensa corta en ráfagas, durante el día, tuvo un profundo beneficio para la salud. "Las personas que realizan esa actividad intermitente pueden reducir el riesgo de enfermedades importantes como fallas cardíacas y cáncer, hasta en un 50%", explica Mark Hamer, profesor de medicina del deporte y el ejercicio en la Universidad College London.