¿Cuánto ejercicio mínimo necesitamos para cuidar la salud, según expertos?

Un estudio publicado en la revista Nature Medicine (Medicina Natural), analizó a 25.000 personas que no "hacen ejercicio" formalmente, pero realizan pequeños episodios intensos de actividad en la vida cotidiana, como cargar las compras pesadas o jugar con su perro. La investigación mostró que hacer entre tres y cuatro minutos de actividad intensa corta en ráfagas, durante el día, tuvo un profundo beneficio para la salud. "Las personas que realizan esa actividad intermitente pueden reducir el riesgo de enfermedades importantes como fallas cardíacas y cáncer, hasta en un 50%", explica Mark Hamer, profesor de medicina del deporte y el ejercicio en la Universidad College London.