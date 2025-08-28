Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias

La tormenta de Santa Rosa, tradicional en el imaginario popular, llegará este año en tiempo y forma el sábado 30, coincidiendo con la festividad santoral. En esta ocasión, el fenómeno se vincula a un proceso de ciclogénesis, es decir, la formación e intensificación de un sistema de baja presión, que dará lugar a lluvias y tormentas en diferentes puntos del país.
Esta ciclogénesis, que ya ocurrió hace dos semanas, desatará un fuerte temporal entre este sábado y domingo en varias provincias. Otro componente destacado serán los vientos: a medida que la baja presión se profundice y avance por el centro de Argentina, se registrarán ráfagas muy fuertes que podrían superar los 70 u 80 km/h.
Una ciclogénesis llega este fin de semana: ¿cuáles son las zonas en riesgo?
Las zonas que tendrán fuertes lluvias como consecuencia de la llegada de la ciclogénesis (o tormenta de Santa Rosa en el imaginario popular) serán Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral, con acumulados que localmente podrán superar los 100 mm, de acuerdo a la estimación de varios modelos internacionales de pronóstico.
Por su parte, La Pampa, Córdoba y las provincias cuyanas, aparecen a priori como las más propensas a registrar los vientos más fuertes.