Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias

La tormenta de Santa Rosa, tradicional en el imaginario popular, llegará este año en tiempo y forma el sábado 30, coincidiendo con la festividad santoral. En esta ocasión, el fenómeno se vincula a un proceso de ciclogénesis, es decir, la formación e intensificación de un sistema de baja presión, que dará lugar a lluvias y tormentas en diferentes puntos del país.