Secciones
SociedadClima y ecología

Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias

Tras el actual clima primaveral, se espera este fin de semana una nueva ciclogénesis en el país, que afectará a las provincias cuyanas y centrales.

Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias Santa Rosa y ciclogénesis: alerta por lluvias de hasta 100 mm y vientos de 80 km/h en varias provincias
Hace 1 Hs

La tormenta de Santa Rosa, tradicional en el imaginario popular, llegará este año en tiempo y forma el sábado 30, coincidiendo con la festividad santoral. En esta ocasión, el fenómeno se vincula a un proceso de ciclogénesis, es decir, la formación e intensificación de un sistema de baja presión, que dará lugar a lluvias y tormentas en diferentes puntos del país.

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Esta ciclogénesis, que ya ocurrió hace dos semanas, desatará un fuerte temporal entre este sábado y domingo en varias provincias. Otro componente destacado serán los vientos: a medida que la baja presión se profundice y avance por el centro de Argentina, se registrarán ráfagas muy fuertes que podrían superar los 70 u 80 km/h.

Una ciclogénesis llega este fin de semana: ¿cuáles son las zonas en riesgo?

Las zonas que tendrán fuertes lluvias como consecuencia de la llegada de la ciclogénesis (o tormenta de Santa Rosa en el imaginario popular) serán Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral, con acumulados que localmente podrán superar los 100 mm, de acuerdo a la estimación de varios modelos internacionales de pronóstico.

Por su parte, La Pampa, Córdoba y las provincias cuyanas, aparecen a priori como las más propensas a registrar los vientos más fuertes. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Rige una alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda

Rige una alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Lo más popular
Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
1

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
3

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
4

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
6

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Más Noticias
Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

María Julia Oliván volvió a trabajar tras dos meses internada y 17 intervenciones

María Julia Oliván volvió a trabajar tras dos meses internada y 17 intervenciones

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Comentarios