Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

El martes el área marcada en amarillo se extenderá considerablemente hacia el NEA del país. La Rioja y San Luis dejarán de estar bajo advertencia, al igual que la región noroeste de Córdoba. En cambio, entrarán en alerta la mitad este de Formosa, toda la provincia de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos; la mitad sur de Misiones, el norte y este de Santiago del Estero, centro y sur de Córdoba, noreste de La Pampa y el centro, norte y este de Buenos Aires.