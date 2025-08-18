Una alerta meteorológica amarilla por tormentas anticipa una fuerte temporada de lluvias

Un informe meteorológico pronosticó la semana pasada un proceso de ciclogénesis para los próximos días. El período en que se dará, marcado por una baja de la presión atmosférica, estará marcado por el descenso de la temperatura y las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional ya anunció cuál es la región del país que está bajo alerta amarilla por tormentas. Además, provincias del NOA recibieron una advertencia por viento zonda y vientos intensos.
El Sistema de Alerta Temprana anticipó que este lunes y martes habrá dos grandes regiones con fenómenos meteorológicos potentes. Por una parte, el NOA, con vientos de altas velocidades y, por otra, parte del NOA y centro del país, con precipitaciones intensas. Hacia el martes, la región afectada por las tormentas se expandirá también hacia el NEA.
Mientras tanto, este lunes serán afectados el centro y oeste de Jujuy y Catamarca, oeste de Salta, y una región al noroeste de Tucumán y La Rioja. En todos los casos habrá vientos con velocidades entre 40 y 70 kilómetros por hora pero con ráfagas que puedan alcanzar los 140. En regiones centro-sur de Catamarca se espera viento zonda, un fenómeno que puede provocar reducción de la visibilidad y aumento repentino de la temperatura.
Vuelven las alertas meteorológicas por tormentas
El mapa del Sistema de Alerta Temprana del SMN muestra una gran región en el centro del país bajo alerta amarilla. Se trata de la mitad sur y parte del oeste de Santiago del Estero, el sur de La Rioja, el norte y noreste de San Luis, toda la provincia de Córdoba, Santa Fe –a excepción de la esquina noreste–, y la mitad oeste de Entre Ríos.
En las regiones que se encuentran más hacia el centro del país, se esperan tormentas de intensidad variada, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas e incluso caída de granizo con valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros. La zona señalada en San Luis y La Rioja, en cambio, esperan precipitaciones acumuladas entre 20 y 45 milímetros.
El martes el área marcada en amarillo se extenderá considerablemente hacia el NEA del país. La Rioja y San Luis dejarán de estar bajo advertencia, al igual que la región noroeste de Córdoba. En cambio, entrarán en alerta la mitad este de Formosa, toda la provincia de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos; la mitad sur de Misiones, el norte y este de Santiago del Estero, centro y sur de Córdoba, noreste de La Pampa y el centro, norte y este de Buenos Aires.
La alerta en algunas de las provincias se dividirán entre las que esperan tormentas –de una intensidad mayor–, lluvias o vientos potentes.