Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Esta semana comenzará con un complicado y llamativo proceso de ciclogénesis, que será uno de los eventos climáticos más importantes del invierno del corriente año. Con fuertes vientos y acumulaciones de agua prolongadas. Según especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una ciclogénesis no es un fenómeno aislado, sino un proceso en el que se forma un centro de baja presión que altera la atmósfera y genera inestabilidad.