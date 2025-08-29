Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes

El estudio también reveló que la falta de sueño potencia los riesgos. En chicos y adolescentes que dormían menos horas, la relación entre pantallas y problemas de salud era aún más fuerte. “El tiempo de pantalla no sólo compite con otras actividades físicas, también que también roba horas al descanso”, explicó el investigador principal, David Horner, de la Universidad de Copenhague.