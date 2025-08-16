Un estudio revela para qué usan las redes sociales los jóvenes argentinos

Entre el estrés digital y la solidaridad, la juventud argentina vive una relación compleja con la tecnología. Un estudio de la consultora Voices revela que el 46% de los adolescentes y jóvenes de 16 a 24 años se siente abrumado por el uso de redes sociales, y el 72% califica su nivel de estrés como malo, el doble que el promedio global. Sin embargo, el 64% reconoce que la tecnología es clave para organizar su vida, y potenciar su participación en causas sociales y ambientales.