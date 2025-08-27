Secciones
Ahora se podrá enviar mensajes en Spotify: ¿cómo y desde cuándo?

La compañía está a punto de lanzar una nueva función de mensajería dentro de la propia aplicación.

Hace 27 Min

Spotify, uno de los servicios de música en streaming más populares del mundo, está en constante evolución para mejorar la experiencia de sus usuarios. La plataforma busca ofrecer un servicio más personalizado y fomentar una mayor interacción entre quienes la utilizan. Con este objetivo, la compañía está a punto de lanzar una nueva función de mensajería dentro de la propia aplicación.

Esta nueva característica, que se implementará primero en Latinoamérica esta semana, permitirá a los usuarios iniciar conversaciones directamente en Spotify. La herramienta estará disponible tanto para los que tengan la versión gratuita como para los suscriptores Premium, aunque solo para mayores de 16 años.

De qué se trata la función de mensajes que sumará Spotify

"Ya sea que compartas un nuevo audiolibro con un amigo para el club de lectura, te conectes con tu nueva canción favorita o compartas podcasts de historia con papá, la recomendación correcta puede iniciar una gran conversación con tus seres queridos. Los mensajes son una forma rápida y cómoda de compartir y charlar sobre lo que escuchas con tus seres queridos", anunciaron desde la página oficial de la plataforma.

Esta nueva función permitirá a los usuarios enviar mensajes solo a personas con las que ya hayan interactuado, como en listas compartidas o planes familiares. Con la posibilidad de aceptar o rechazar solicitudes de mensajes, la aplicación busca centralizar la actividad social dentro de su plataforma. La idea es que las personas puedan compartir contenido, guardarlo y descubrir más sobre los gustos musicales de sus contactos sin salir de la app.

Cómo enviar mensajes a través de Spotify

Ahora puedes compartir tu música y podcasts favoritos directamente con tus amigos dentro de la app, siempre que ya hayan interactuado contigo en Spotify. Para comenzar, solo tienes que ir a la canción o podcast que estás escuchando, tocar el ícono de compartir, seleccionar a un amigo y presionar enviar. 

Desde la sección de Mensajes, a la que accedes tocando tu foto de perfil, podrás aceptar la solicitud. Una vez que tu amigo la acepte, podrán reaccionar con emojis, chatear y seguir compartiendo sus descubrimientos musicales sin salir de la plataforma.

