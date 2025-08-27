Ahora se podrá enviar mensajes en Spotify: ¿cómo y desde cuándo?

De qué se trata la función de mensajes que sumará Spotify

"Ya sea que compartas un nuevo audiolibro con un amigo para el club de lectura, te conectes con tu nueva canción favorita o compartas podcasts de historia con papá, la recomendación correcta puede iniciar una gran conversación con tus seres queridos. Los mensajes son una forma rápida y cómoda de compartir y charlar sobre lo que escuchas con tus seres queridos", anunciaron desde la página oficial de la plataforma.