La nueva función de Spotify te convierte DJ: cómo funciona la herramienta de "Mezcla"

La llegada de Spotify marcó el inicio de una era donde la experiencia de escuchar música es más personal, en la que cada usuario puede escoger sus temas a la medida que le parezca, en el orden que le guste y categorizado en base a su criterios que incluyen hasta sus sentimientos. Y una nueva función de la aplicación profundiza aún más ese disfrute a medida.
La nueva actualización de Spotify, la plataforma de streaming con un vasto catálogo de música adaptado a los gustos de los usuarios, permite a los oyentes controlar un aspecto mínimo pero que hace a una experiencia mucho más placentera: las transiciones entre las canciones que componen sus listas de reproducción.
La nueva actualización de Spotify que permite convertirte en DJ
El pasado martes, la plataforma anunció su actualización que permite a cada usuario escuchar música a su manera. "Esta nueva función, actualmente en la versión beta, permite a los usuarios crear playlists únicas de forma sencilla", señalaron desde Spotify en su comunicado.
Esta función incluye aspectos incluso profesionales, pero al alcance de "amantes de la música o expertos en curaduría", advirtieron. La herramienta permite pasar de una canción a otra de forma fluida, facilitando la personalización de cómo se conectan los temas y la mezcla entre ellos, con ajustes como volumen, ecualización y curvas de efectos. Desde la compañía sueca anunciaron que la puesta en marcha de este producto se está llevando a cabo "de forma progresiva".
Con esta nueva función, los usuarios tienen el poder de convertirse en verdaderos DJ'S con estas actualizaciones. A través del botón 'Mezcla', los oyentes pueden ponerse al mando de los platos, consiguiendo que el salto de una canción a la siguiente sea más natural que nunca.
En qué consiste la nueva función de “Mezcla” de Spotify
Emulando las tablas de mezcla tradicionales, Spotify pone al servicio de sus clientes tanto una opción de mezcla automática como otra personalizada, dentro de la cual pueden elegir estilos preestablecidos, como "Desvanecer" o "Ascender". Asimismo, esta actualización incorpora a la aplicación configuraciones de volumen y efectos.
Todo este nuevo sistema llega acompañado de una interfaz que permite al usuario visualizar la forma de onda en su pantalla, así como la tonalidad y los BPT ('beats' por minuto) para conseguir coordinar el desvanecimiento de una canción con la entrada de la siguiente.
Si bien es cierto que Spotify ya disponía de la opción "Crossfade", que permitía superponer dos canciones al mismo tiempo y modular cuánto tiempo de solapamiento había entre ambos temas, la función 'Mezcla' va un paso más allá, ampliando el catálogo de opciones para personalizar la experiencia del oyente.