La Voz Argentina: emoción y sorpresa en la decisión de Lali al salvar a su primer concursante

El desempeño de los concursantes durante las Batallas

El recorrido de Valentino en La Voz Argentina siguió en ascenso durante la etapa de Batallas, donde se midió con Lucas Rivadeneira en una intensa interpretación de Lay me down de Sam Smith. La calidad de ambos fue tan pareja que Lali se encontró frente a una decisión imposible. Finalmente, la coach apeló a su única “bala” de la temporada para salvarlos a los dos y permitir que continuaran en competencia. “No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen”, declaró en vivo, desatando la ovación del público.