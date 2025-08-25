Secciones
SociedadActualidad

La Voz Argentina: emoción y sorpresa en la decisión de Lali al salvar a su primer concursante

La estrella pop decidió salvarlo de una manera estratégica luego de escuchar la versión del concursante de un clásico del pop.

La Voz Argentina: emoción y sorpresa en la decisión de Lali al salvar a su primer concursante
Hace 2 Hs

La noche del domingo 24 significó un momento memorable para La Voz Argentina, Valentino Rossi pasó a ser el primer salvado por Lali Espósito durante los Playoffs. La estrella pop decidió salvarlo de una manera estratégica luego de escuchar la versión del concursante de "Don’t Stop Believin", de la banda Journey con la que pudo vencer a sus seis rivales en esa instancia.

Una etapa desafiante e invitados especiales: ¿cuándo empiezan los "Playoffs" en La Voz Argentina?

Una etapa desafiante e invitados especiales: ¿cuándo empiezan los Playoffs en La Voz Argentina?

El joven proveniente de Tigre, Buenos Aires, fue coronado como uno de los favoritos del público y el jurado. En la seguidilla de actuaciones en las que se destacó del resto se gano el cariño de las personas. La ronda fue evaluada en cuanto a la comparación de niveles técnicos y emociones en la performance. Los siete participantes del equipo de Lali compitieron para poder tener un lugar en la próxima ronda. 

Estrategias de Lali en el concurso y el avance de Rossi

Al llegar el momento de la decisión, Lali miró a cámara y expresó con suspenso: “¿Qué querés que haga negrito? ¿Ya mismo? ¿No hay pausa? Bueno, mañana esto sigue, pero esta noche tengo que salvar a uno”. Después de unos segundos de tensión, anunció el nombre de Valentino, quien fue recibido con abrazos de sus compañeros y un aplauso prolongado del público presente. El clima en el estudio se transformó de inmediato en celebración y alivio.

Consultado sobre sus sensaciones, Valentino confesó que no esperaba ese resultado. “La verdad que no. Sé que me salió mejor que la vez pasada, pero no lo veía venir. Vine a dejar un pedacito de lo que estoy viviendo acá, a no dejar de soñar. Pensar que empecé cantando frente a un espejo y ahora estoy en este escenario es increíble”, contó con emoción.

La jugada de Lali fue clave en la dinámica del certamen: al salvar a un solo participante, dejó abierta la definición de los eliminados al voto del público. Este formato de Playoffs apunta a medir la solidez de los artistas bajo presión y a premiar la constancia en el recorrido. En ese marco, el avance de Valentino resulta aún más significativo, consolidándose como una de las voces más prometedoras de la temporada.

El desempeño de los concursantes durante las Batallas

El recorrido de Valentino en La Voz Argentina siguió en ascenso durante la etapa de Batallas, donde se midió con Lucas Rivadeneira en una intensa interpretación de Lay me down de Sam Smith. La calidad de ambos fue tan pareja que Lali se encontró frente a una decisión imposible. Finalmente, la coach apeló a su única “bala” de la temporada para salvarlos a los dos y permitir que continuaran en competencia. “No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen”, declaró en vivo, desatando la ovación del público.

Más adelante, en la ronda de Knockouts, Valentino volvió a sorprender con su versión de Regresa a mí de Toni Braxton, mientras su compañera María Bernad interpretaba A medio vivir de Ricky Martin. El jurado destacó su capacidad para enfrentar desafíos vocales sin perder autenticidad, lo que lo consolidó como un artista versátil. Esa seguridad lo llevó a la instancia de Playoffs, donde apostó por un clásico popular: Don’t Stop Believin’. Su entrega y conexión con el público marcaron la diferencia, asegurándole un lugar destacado en la competencia.

Temas TelefeEl Trece"La Voz Argentina"
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El mejor rating del fin de semana: ¿qué programa fue el que más midió?

El mejor rating del fin de semana: ¿qué programa fue el que más midió?

Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
2

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
3

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
4

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Pasajes a mitad de precio y promociones únicas: ¿cuándo comienza el Travel Sale 2025?

Pasajes a mitad de precio y promociones únicas: ¿cuándo comienza el Travel Sale 2025?

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Comentarios