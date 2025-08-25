La Voz Argentina: emoción y sorpresa en la decisión de Lali al salvar a su primer concursante

La noche del domingo 24 significó un momento memorable para La Voz Argentina, Valentino Rossi pasó a ser el primer salvado por Lali Espósito durante los Playoffs. La estrella pop decidió salvarlo de una manera estratégica luego de escuchar la versión del concursante de "Don’t Stop Believin", de la banda Journey con la que pudo vencer a sus seis rivales en esa instancia.
El joven proveniente de Tigre, Buenos Aires, fue coronado como uno de los favoritos del público y el jurado. En la seguidilla de actuaciones en las que se destacó del resto se gano el cariño de las personas. La ronda fue evaluada en cuanto a la comparación de niveles técnicos y emociones en la performance. Los siete participantes del equipo de Lali compitieron para poder tener un lugar en la próxima ronda.
Estrategias de Lali en el concurso y el avance de Rossi
Al llegar el momento de la decisión, Lali miró a cámara y expresó con suspenso: “¿Qué querés que haga negrito? ¿Ya mismo? ¿No hay pausa? Bueno, mañana esto sigue, pero esta noche tengo que salvar a uno”. Después de unos segundos de tensión, anunció el nombre de Valentino, quien fue recibido con abrazos de sus compañeros y un aplauso prolongado del público presente. El clima en el estudio se transformó de inmediato en celebración y alivio.
Consultado sobre sus sensaciones, Valentino confesó que no esperaba ese resultado. “La verdad que no. Sé que me salió mejor que la vez pasada, pero no lo veía venir. Vine a dejar un pedacito de lo que estoy viviendo acá, a no dejar de soñar. Pensar que empecé cantando frente a un espejo y ahora estoy en este escenario es increíble”, contó con emoción.
La jugada de Lali fue clave en la dinámica del certamen: al salvar a un solo participante, dejó abierta la definición de los eliminados al voto del público. Este formato de Playoffs apunta a medir la solidez de los artistas bajo presión y a premiar la constancia en el recorrido. En ese marco, el avance de Valentino resulta aún más significativo, consolidándose como una de las voces más prometedoras de la temporada.
El desempeño de los concursantes durante las Batallas
El recorrido de Valentino en La Voz Argentina siguió en ascenso durante la etapa de Batallas, donde se midió con Lucas Rivadeneira en una intensa interpretación de Lay me down de Sam Smith. La calidad de ambos fue tan pareja que Lali se encontró frente a una decisión imposible. Finalmente, la coach apeló a su única “bala” de la temporada para salvarlos a los dos y permitir que continuaran en competencia. “No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen”, declaró en vivo, desatando la ovación del público.
Más adelante, en la ronda de Knockouts, Valentino volvió a sorprender con su versión de Regresa a mí de Toni Braxton, mientras su compañera María Bernad interpretaba A medio vivir de Ricky Martin. El jurado destacó su capacidad para enfrentar desafíos vocales sin perder autenticidad, lo que lo consolidó como un artista versátil. Esa seguridad lo llevó a la instancia de Playoffs, donde apostó por un clásico popular: Don’t Stop Believin’. Su entrega y conexión con el público marcaron la diferencia, asegurándole un lugar destacado en la competencia.