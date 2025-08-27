“Un papelón más de la oposición”, dijo Albarracín al defender la candidatura de Jaldo

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, defendió la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo a diputado nacional y cuestionó los intentos de la oposición de impugnarla. “Esto es una muestra de cómo ellos se van quedando sin discurso, se van agotando y tienen que recurrir a artilugios para mantenerse en la discusión política”, expresó en LA GACETA.