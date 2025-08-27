Secciones
“Un papelón más de la oposición”, dijo Albarracín al defender la candidatura de Jaldo

El secretario de Gobierno aseguró que Sánchez recurre a maniobras mediáticas para sostenerse en la agenda.

Hace 30 Min

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, defendió la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo a diputado nacional y cuestionó los intentos de la oposición de impugnarla. “Esto es una muestra de cómo ellos se van quedando sin discurso, se van agotando y tienen que recurrir a artilugios para mantenerse en la discusión política”, expresó en LA GACETA.

Albarracín hizo referencia a la presentación de impresiones de chats de WhatsApp por parte de referentes de Unidos por Tucumán, espacio que lidera Roberto Sánchez, y lo calificó como “un papelón” que solo busca instalar nombres en los titulares. En ese sentido, sostuvo que las críticas opositoras “se agotaron” frente a los avances de la gestión provincial.

El funcionario enumeró acciones del gobierno de Jaldo en distintos frentes: la recuperación de la red vial, el acompañamiento al empresariado local, la inauguración de obras de infraestructura como estaciones de servicio en el sur provincial, y la presentación de proyectos legislativos vinculados a la transparencia institucional, como la ley de ficha limpia y el acceso a la información.

Regino Amado, Osvaldo Jaldo y Raúl Albarracín. COMUNICACIÓN PÚBLICA Regino Amado, Osvaldo Jaldo y Raúl Albarracín. COMUNICACIÓN PÚBLICA

“Mientras el gobierno nacional aplica la motosierra dejando gente sin trabajo y cerrando reparticiones, en Tucumán tenemos un Estado cercano a la gente, que da respuestas, que cuida los recursos y que mantiene un plan de obras públicas aún en tiempos de crisis”, dijo Albarracín.

Finalmente, resaltó la importancia de la conectividad para la producción provincial. “Tucumán exporta más de 200 productos a más de 150 países, y esa riqueza necesita caminos. Hoy la provincia está recuperando su red vial primaria, secundaria y terciaria, con obras como las rutas 329 y 307, que mejoran la calidad de vida en el interior profundo”.

