Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

En medio de la polémica, el mandatario apuntó contra el radical Roberto Sánchez, quien impulsa cuestionamientos judiciales. “Sánchez tiene miedo, está asustado porque no está entrando como diputado nacional. Le teme a la urna y le teme al pueblo tucumano, que ya le dijo que no cuando fue candidato a gobernador”, señaló. Incluso, con tono irónico, volvió a calificarlo como “flancito” al describirlo como “blando y tierno” por su acercamiento a distintos espacios políticos.