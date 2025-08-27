Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, aseguró este miércoles que su candidatura como primer postulante a diputado nacional por el Frente Tucumán Primero ya fue oficializada por la Junta Electoral Federal y que no existe impedimento constitucional ni legal que pueda impedir su participación.
“Si hubiese sido inconstitucional, la Junta Electoral no la hubiese aprobado. Ya Osvaldo Jaldo es candidato”, afirmó. En esa línea, dijo que todos los sectores tienen derecho a presentar impugnaciones, aunque consideró que las denuncias realizadas por la oposición son “extemporáneas”.
En medio de la polémica, el mandatario apuntó contra el radical Roberto Sánchez, quien impulsa cuestionamientos judiciales. “Sánchez tiene miedo, está asustado porque no está entrando como diputado nacional. Le teme a la urna y le teme al pueblo tucumano, que ya le dijo que no cuando fue candidato a gobernador”, señaló. Incluso, con tono irónico, volvió a calificarlo como “flancito” al describirlo como “blando y tierno” por su acercamiento a distintos espacios políticos.
Más allá de la discusión electoral, Jaldo encabezó un acto en Yerba Buena, donde se regularizó la situación laboral de docentes de la escuela conocida como “La abejita”. Según explicó, después de más de 20 años de reclamos, se les reconoció la categoría docente para que puedan jubilarse con los mismos beneficios que el resto del sistema educativo. “Hoy hicimos un acto de justicia”, sostuvo.
Respecto a las dudas sobre un posible “plan B” del justicialismo en caso de que prospere alguna impugnación, Jaldo fue categórico. “No tengan dudas de que yo soy y seré el primero de la lista”. Además, adelantó que un mes antes de las elecciones pedirá licencia como gobernador para dedicarse de lleno a la campaña y “evitar malas interpretaciones”.
Por otro lado, consultado sobre las denuncias contra la comisionada comunal de Las Cejas, remarcó que “no se puede prejuzgar” y que será la Justicia la que determine responsabilidades. “La funcionaria debe ponerse a disposición, brindar toda la colaboración y ejercer su defensa. Cuando haya un fallo, el Ejecutivo tomará decisiones, y a Osvaldo Jaldo no le tiembla el pulso”, advirtió.
Finalmente, se refirió a la problemática de las quemas de cañaverales en la provincia. “Es un tema que Tucumán viene padeciendo desde hace décadas. No es un problema nuevo, sino histórico, que afecta al ambiente y a la salud de la población”, indicó.