Secciones
LG PlayBuen día

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

El gobernador y candidato a diputado nacional sostuvo que su postulación ya fue oficializada; acusó al radical de recurrir a la Justicia por temor a una nueva derrota en las urnas.

Hace 1 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, aseguró este miércoles que su candidatura como primer postulante a diputado nacional por el Frente Tucumán Primero ya fue oficializada por la Junta Electoral Federal y que no existe impedimento constitucional ni legal que pueda impedir su participación.

“Si hubiese sido inconstitucional, la Junta Electoral no la hubiese aprobado. Ya Osvaldo Jaldo es candidato”, afirmó. En esa línea, dijo que todos los sectores tienen derecho a presentar impugnaciones, aunque consideró que las denuncias realizadas por la oposición son “extemporáneas”.

En medio de la polémica, el mandatario apuntó contra el radical Roberto Sánchez, quien impulsa cuestionamientos judiciales. “Sánchez tiene miedo, está asustado porque no está entrando como diputado nacional. Le teme a la urna y le teme al pueblo tucumano, que ya le dijo que no cuando fue candidato a gobernador”, señaló. Incluso, con tono irónico, volvió a calificarlo como “flancito” al describirlo como “blando y tierno” por su acercamiento a distintos espacios políticos.

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Más allá de la discusión electoral, Jaldo encabezó un acto en Yerba Buena, donde se regularizó la situación laboral de docentes de la escuela conocida como “La abejita”. Según explicó, después de más de 20 años de reclamos, se les reconoció la categoría docente para que puedan jubilarse con los mismos beneficios que el resto del sistema educativo. “Hoy hicimos un acto de justicia”, sostuvo.

Respecto a las dudas sobre un posible “plan B” del justicialismo en caso de que prospere alguna impugnación, Jaldo fue categórico. “No tengan dudas de que yo soy y seré el primero de la lista”. Además, adelantó que un mes antes de las elecciones pedirá licencia como gobernador para dedicarse de lleno a la campaña y “evitar malas interpretaciones”.

Por otro lado, consultado sobre las denuncias contra la comisionada comunal de Las Cejas, remarcó que “no se puede prejuzgar” y que será la Justicia la que determine responsabilidades. “La funcionaria debe ponerse a disposición, brindar toda la colaboración y ejercer su defensa. Cuando haya un fallo, el Ejecutivo tomará decisiones, y a Osvaldo Jaldo no le tiembla el pulso”, advirtió.

Finalmente, se refirió a la problemática de las quemas de cañaverales en la provincia. “Es un tema que Tucumán viene padeciendo desde hace décadas. No es un problema nuevo, sino histórico, que afecta al ambiente y a la salud de la población”, indicó.

Temas Osvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
2

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
3

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario
4

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
5

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”
6

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Más Noticias
Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

La supernova política y el big bang electoral

La supernova política y el big bang electoral

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Comentarios