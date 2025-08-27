Elecciones de octubre: cuánto cobrarán las autoridades de mesa en Tucumán

En la recta final hacia las elecciones generales del 26 de octubre, la Secretaría Electoral de Tucumán dio a conocer los montos que percibirán las autoridades de mesa. Según la disposición de la Junta Nacional Electoral, la Dirección Nacional Electoral fijó en $40.000 el viático para quienes efectivamente desempeñen la tarea durante la jornada electoral.
A esa suma se adicionarán otros $40.000 para quienes completen la capacitación obligatoria, lo que eleva el total a $80.000. La definición era esperada en todo el país, ya que miles de personas consultaban sobre el pago en un contexto económico en el que este ingreso extra resulta significativo.
La inscripción para quienes deseen postularse como autoridades de mesa puede realizarse en la sede de la Secretaría Electoral, ubicada en Las Piedras 418, primer piso, o a través del sitio oficial. También se habilitaron líneas telefónicas para consultas.
Además del aspecto económico, la elección de octubre tendrá la novedad de la boleta única de papel, que reemplaza al tradicional cuarto oscuro. En las aulas habrá biombos de cartón, donde hasta dos electores podrán votar de manera simultánea, utilizando una lapicera provista por la autoridad electoral. El nuevo sistema apunta a garantizar mayor transparencia y a evitar prácticas como la exigencia de fotografías de los votos.
En Tucumán se renovarán cuatro bancas de diputados nacionales.