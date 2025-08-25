Secciones
Política

“No se sabe si lo de Jaldo a Milei es una amenaza o si lo espera con alfombra roja”, dijeron Sánchez y Canelada

Los candidatos de Unidos por Tucumán ironizaron sobre el "estilo veleta" que imprimió el gobernador a su relación con el presidente.

“No se sabe si lo de Jaldo a Milei es una amenaza o si lo espera con alfombra roja”, dijeron Sánchez y Canelada
Hace 1 Hs

Luego de las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, donde señaló que "si quiere venir el león, lo vamos a atender en Tucumán", los candidatos de Unión por Tucumán Roberto Sánchez y José María Canelada, señalaron que "no se sabe si es una amenaza o si lo espera con alfombra roja".

"Este estilo veleta que imprimió el gobernador a su relación con el presidente abre la incógnita. Un día rompe el bloque peronista en Diputados para que sus diputados le voten todo al presidente, al otro día quiere mostrarse como la contracara de Milei. ¿Qué va a hacer mañana? Nadie lo sabe. Probablemente ni él mismo, depende de cómo sople el viento", señalaron el diputado nacional y el concejal.

"Un gobernador tiene que marcar un rumbo, no girar constantemente según le convenga. Tucumán merece firmeza y convicciones políticas, no idas y vueltas. Su palabra devaluada por los eternos vaivenes y su política de acomodarse a los poderes de turno antes que defender a los tucumanos, no le hacen bien a la provincia", expresó Sánchez.

Por otro lado, Canelada señaló que Sánchez es el único candidato que ofrece certezas de defender la provincia. "Mientras Jaldo rompía el bloque del peronismo para votar a favor de las políticas más insensibles, Roberto acompañó lo que estaba bien pero se plantó para defender a jubilados y personas con discapacidad. No es un diputado que lo manejen a control remoto, ni el presidente ni el gobernador. Su único jefe es el pueblo tucumano".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
2

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
3

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
4

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Vuelos cancelados y demorados: el paro de los controladores aéreos se extiende

Vuelos cancelados y demorados: el paro de los controladores aéreos se extiende

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

El “Caso Cerisola”: mañana martes podrán hablar los acusados y luego el tribunal dictaría sentencia

Comentarios