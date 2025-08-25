“No se sabe si lo de Jaldo a Milei es una amenaza o si lo espera con alfombra roja”, dijeron Sánchez y Canelada

Luego de las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, donde señaló que "si quiere venir el león, lo vamos a atender en Tucumán", los candidatos de Unión por Tucumán Roberto Sánchez y José María Canelada, señalaron que "no se sabe si es una amenaza o si lo espera con alfombra roja".
"Este estilo veleta que imprimió el gobernador a su relación con el presidente abre la incógnita. Un día rompe el bloque peronista en Diputados para que sus diputados le voten todo al presidente, al otro día quiere mostrarse como la contracara de Milei. ¿Qué va a hacer mañana? Nadie lo sabe. Probablemente ni él mismo, depende de cómo sople el viento", señalaron el diputado nacional y el concejal.
"Un gobernador tiene que marcar un rumbo, no girar constantemente según le convenga. Tucumán merece firmeza y convicciones políticas, no idas y vueltas. Su palabra devaluada por los eternos vaivenes y su política de acomodarse a los poderes de turno antes que defender a los tucumanos, no le hacen bien a la provincia", expresó Sánchez.
Por otro lado, Canelada señaló que Sánchez es el único candidato que ofrece certezas de defender la provincia. "Mientras Jaldo rompía el bloque del peronismo para votar a favor de las políticas más insensibles, Roberto acompañó lo que estaba bien pero se plantó para defender a jubilados y personas con discapacidad. No es un diputado que lo manejen a control remoto, ni el presidente ni el gobernador. Su único jefe es el pueblo tucumano".