El edil Canelada le respondió al gobernador: "Miedo tiene Jaldo, que le entregó la lista a Manzur"

El concejal, que acompaña a Roberto Sánchez en la lista de la oposición, le recordó al mandatario provincial que la ley está por encima de cualquier conveniencia electoral.

Hace 1 Hs

El candidato de Unidos por Tucumán, José María Canelada, respondió duramente al gobernador, Osvaldo Jaldo, tras la presentación judicial de su espacio contra la candidatura testimonial del gobernador Osvaldo Jaldo. Canelada acusó a Jaldo de tener "miedo" y de recurrir a "maniobras" para afrontar las elecciones.

"El miedo, en todo caso, lo tiene el feudalismo tucumano que necesita recurrir a este tipo de maniobras para encarar una elección. Miedo tiene Jaldo que le entregó la lista a Manzur", declaró Canelada, al defender la presentación judicial que busca impugnar la candidatura del mandatario provincial.

El edil que acompaña a Roberto Sánchez recordó a Jaldo que la ley está por encima de cualquier conveniencia electoral. "No se puede usar un cargo legislativo como un ‘trofeo’ para seguir en el Poder Ejecutivo. Esto distorsiona la voluntad popular y va en contra del principio de verdad material que debe regir en todo proceso electoral", afirmó.

"Es una candidatura de utilería"

Además, Canelada advirtió que hay cuestiones que no quedan claras en la candidatura de Jaldo. "El gobernador dice que su candidatura es un 'ejemplo' de defensa de un modelo de gestión. Lo que no aclara es si va a defender su gestión votando con Javier Milei en el Congreso o si va a defender la boleta del peronismo sin asumir. Es una candidatura de utilería, un simple nombre en una boleta, de alguien que fue aliado de Milei y que, de repente, se acordó de que es peronista", expresó.

Por último, el edil respondió con los argumentos técnicos que se esgrimieron para solicitar la inconstitucionalidad de la candidatura del gobernador: "La apelación presentada por el frente "Unidos por Tucumán" se basa en el artículo 73 de la Constitución, que es claro: un gobernador en ejercicio no puede ser miembro del Congreso por su provincia. La ley debe estar por encima de cualquier conveniencia electoral. Esta acción judicial es por la transparencia, por la calidad de la democracia tucumana y por el respeto a las instituciones. Si defender la Constitución es miedo, entonces que quede claro: preferimos ser valientes con la ley que audaces con la trampa", insistió.

Comentarios