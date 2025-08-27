El edil Canelada le respondió al gobernador: "Miedo tiene Jaldo, que le entregó la lista a Manzur"

Por último, el edil respondió con los argumentos técnicos que se esgrimieron para solicitar la inconstitucionalidad de la candidatura del gobernador: "La apelación presentada por el frente "Unidos por Tucumán" se basa en el artículo 73 de la Constitución, que es claro: un gobernador en ejercicio no puede ser miembro del Congreso por su provincia. La ley debe estar por encima de cualquier conveniencia electoral. Esta acción judicial es por la transparencia, por la calidad de la democracia tucumana y por el respeto a las instituciones. Si defender la Constitución es miedo, entonces que quede claro: preferimos ser valientes con la ley que audaces con la trampa", insistió.