El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

En febrero, el periodista Matías Martin confirmó el inicio de una relación con Victoria De Masi, una colega que escribió un libro basado en Karina Milei, hermana del Presidente de la Nación. Aunque pasaron pocos meses de ese momento, Martin acaba de anunciar el fin de ese vínculo amoroso.
La primera en tocar el tema públicamente fue la periodista, quien, al ser entrevistada aclaró "le mandamos un beso, pero yo me separé de Matías hace unos meses largos”. Ante una insistencia de la entrevistadora, el cruce generó un instante de incomodidad al aire. "Está todo bien igual, nos queremos y lo quiero muchísimo, yo lo respeto mucho” dijo De Masi, para alivianar el ambiente.
La elección de Matías Martin para anunciar su separación
Tras la revelación que Victoria De Masi realizó en dialogo con Romina Manguel en Radio con Vos, Matías decidió expresarse públicamente sobre el final de la relación, esta vez en el programa A la tarde (América TV). Consultado directamente por su estado sentimental, el periodista confirmó la separación y subrayó el aprecio que conserva por su ex pareja. “Sí, hace unos meses que no estamos juntos. La quiero, la respeto y la admiro, fue y seguirá siendo alguien muy importante para mí”, aseguró.
Con un tono tranquilo y evitando entrar en detalles íntimos, Martín remarcó que la relación siempre se mantuvo lejos de la exposición mediática. Aun después de la ruptura, aclaró que el afecto y la consideración mutua continúan intactos. Al ser consultado sobre una eventual reconciliación, dejó abierta la posibilidad, aunque sin dar lugar a especulaciones: “Tenemos buena comunicación, lo que haya que hablar lo hablaremos”.
Las palabras de Martín sirvieron para poner fin a las versiones que circulaban luego de la inesperada admisión de De Masi. Su testimonio reforzó la idea de un vínculo sostenido en el respeto y en la decisión de resguardar la vida privada.
Una separación respetuosa entre Matías Martin y Sofia De Masi
Lo que parecía un asunto menor terminó generando un fuerte cruce. A Martín no le cayó bien lo sucedido el lunes 25 de agosto en Radio con Vos, cuando se hizo pública su separación. El conductor respondió al tema en A la Tarde (América TV) y aprovechó la ocasión para lanzar críticas hacia Romina Manguel.
Martín cuestionó tanto al ciclo radial de Manguel como a la decisión de su ex pareja de participar en él. “¿Fue a lo de Manguel? Pobre, tuvo que ir… Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas, pero tal vez podría ir a lugares mejores”, comentó, minimizando así el espacio radial. Sus dichos no pasaron desapercibidos y despertaron la respuesta inmediata de la conductora.
Sorprendida por el tono de Martín, Manguel expresó que no comprendía el enojo, ya que la situación se dio en un contexto informal y sin mala intención. Aclaró que De Masi habló de su ex en buenos términos y que la nota surgió porque el dato no era conocido públicamente. Indignada, cuestionó a Martín por descalificar su trabajo y lo acusó de tener “doble cara”, concluyendo con duras palabras sobre la falta de respeto hacia ella y su equipo.