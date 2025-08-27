El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

La elección de Matías Martin para anunciar su separación

Tras la revelación que Victoria De Masi realizó en dialogo con Romina Manguel en Radio con Vos, Matías decidió expresarse públicamente sobre el final de la relación, esta vez en el programa A la tarde (América TV). Consultado directamente por su estado sentimental, el periodista confirmó la separación y subrayó el aprecio que conserva por su ex pareja. “Sí, hace unos meses que no estamos juntos. La quiero, la respeto y la admiro, fue y seguirá siendo alguien muy importante para mí”, aseguró.