Secciones
SociedadActualidad

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

Aunque pasaron pocos meses de ese momento, Martin acaba de anunciar el fin de ese vinculo amoroso.

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación
Hace 2 Hs

En febrero, el periodista Matías Martin confirmó el inicio de una relación con Victoria De Masi, una colega que escribió un libro basado en Karina Milei, hermana del Presidente de la Nación. Aunque pasaron pocos meses de ese momento, Martin acaba de anunciar el fin de ese vínculo amoroso.

Moria Casán salió a respaldar a Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Eso es valentía"

Moria Casán salió a respaldar a Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: Eso es valentía

La primera en tocar el tema públicamente fue la periodista, quien, al ser entrevistada aclaró "le mandamos un beso, pero yo me separé de Matías hace unos meses largos”. Ante una insistencia de la entrevistadora, el cruce generó un instante de incomodidad al aire. "Está todo bien igual, nos queremos y lo quiero muchísimo, yo lo respeto mucho” dijo De Masi, para alivianar el ambiente.

La elección de Matías Martin para anunciar su separación

Tras la revelación que Victoria De Masi realizó en dialogo con Romina Manguel en Radio con Vos, Matías decidió expresarse públicamente sobre el final de la relación, esta vez en el programa A la tarde (América TV). Consultado directamente por su estado sentimental, el periodista confirmó la separación y subrayó el aprecio que conserva por su ex pareja. “Sí, hace unos meses que no estamos juntos. La quiero, la respeto y la admiro, fue y seguirá siendo alguien muy importante para mí”, aseguró.

Con un tono tranquilo y evitando entrar en detalles íntimos, Martín remarcó que la relación siempre se mantuvo lejos de la exposición mediática. Aun después de la ruptura, aclaró que el afecto y la consideración mutua continúan intactos. Al ser consultado sobre una eventual reconciliación, dejó abierta la posibilidad, aunque sin dar lugar a especulaciones: “Tenemos buena comunicación, lo que haya que hablar lo hablaremos”.

Las palabras de Martín sirvieron para poner fin a las versiones que circulaban luego de la inesperada admisión de De Masi. Su testimonio reforzó la idea de un vínculo sostenido en el respeto y en la decisión de resguardar la vida privada.

Una separación respetuosa entre Matías Martin y Sofia De Masi

Lo que parecía un asunto menor terminó generando un fuerte cruce. A Martín no le cayó bien lo sucedido el lunes 25 de agosto en Radio con Vos, cuando se hizo pública su separación. El conductor respondió al tema en A la Tarde (América TV) y aprovechó la ocasión para lanzar críticas hacia Romina Manguel.

Martín cuestionó tanto al ciclo radial de Manguel como a la decisión de su ex pareja de participar en él. “¿Fue a lo de Manguel? Pobre, tuvo que ir… Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas, pero tal vez podría ir a lugares mejores”, comentó, minimizando así el espacio radial. Sus dichos no pasaron desapercibidos y despertaron la respuesta inmediata de la conductora.

Sorprendida por el tono de Martín, Manguel expresó que no comprendía el enojo, ya que la situación se dio en un contexto informal y sin mala intención. Aclaró que De Masi habló de su ex en buenos términos y que la nota surgió porque el dato no era conocido públicamente. Indignada, cuestionó a Martín por descalificar su trabajo y lo acusó de tener “doble cara”, concluyendo con duras palabras sobre la falta de respeto hacia ella y su equipo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

¿Cuál es el lujoso y exclusivo regalo que Lamine Yamal le hizo a Nicki Nicole por su cumpleaños?

Horóscopo chino: estas son las metas pendientes de cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estas son las metas pendientes de cada signo, según Ludovica Squirru

El gimnasio y los grupos de running reemplazan a las apps de citas: El deporte es el mejor lugar para enganchar

El gimnasio y los grupos de running reemplazan a las "apps de citas": "El deporte es el mejor lugar para enganchar"

Cena privada y besos: así se destapó el romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana, y un jugador de Boca

Cena privada y besos: así se destapó el romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana, y un jugador de Boca

Del frío extremo a las nevadas: cómo será el fin de semana en la Región Metropolitana

Del frío extremo a las nevadas: cómo será el fin de semana en la Región Metropolitana

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
2

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
3

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario
4

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
5

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”
6

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Más Noticias
La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Comentarios