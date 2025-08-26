Secciones
Yanina Latorre reveló un dato del amante de Gimena Accardi que contradice la versión de la actriz

Gimena Accardi confesó que le fue infiel a Nicolás Vázquez con alguien “ajeno al medio”, pero Yanina Latorre reveló un dato en TV que contradice esa versión y volvió a encender la polémica.

Hace 4 Hs

La polémica en torno a la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sumó un nuevo capítulo. Luego de que la actriz admitiera públicamente haber sido infiel, Yanina Latorre deslizó un dato que expuso una contradicción en el relato de Accardi.

El 19 de agosto, en una entrevista en el stream de Olga, Gimena Accardi contó que uno de los motivos de la ruptura con Vázquez fue una infidelidad de su parte. Allí aclaró que no había sido con el actor Andrés Gil —con quien se la había vinculado— y que el episodio se trató de un “desliz muy corto” con alguien “completamente ajeno al medio artístico”.

Sin embargo, en su paso por Trato Hecho Famosos, el programa de Santi Maratea en América, Yanina Latorre echó por tierra esa versión.

“No era alguien del medio”, dijo Accardi

En la entrevista con Olga, la actriz había reconocido el error con crudeza: “Fue un desliz con un random total. Una canita al aire de mierda. No me enamoré de nadie. Fue un desliz absoluto. No es del medio, no lo conocen. Ni en Instagram lo sigo. Pedí perdón, bajé la cabeza y dije: ‘Perdón, soy una forra, me mandé la cagada’”, relató Accardi.

El dato de Yanina que generó ruido

Durante el ciclo de Maratea, Yanina fue consultada sobre los rumores que señalaban a Benjamín Rojas como el tercero en discordia. “Yo sé quién es el tercero en discordia. No es Benjamín Rojas”, aclaró primero.

Luego, ante la insistencia de las participantes, lanzó una frase que encendió la polémica: “El tercero en discordia no es famosísimo, pero es alguien conocido”.

De ese modo, Latorre contradijo lo afirmado por Accardi, quien había asegurado que la persona involucrada no pertenecía al ambiente ni tenía visibilidad pública.

La revelación alimentó aún más las especulaciones en torno al tema, aunque por el momento ninguna de las partes volvió a dar más precisiones.

