Yanina Latorre reveló un dato del amante de Gimena Accardi que contradice la versión de la actriz

El 19 de agosto, en una entrevista en el stream de Olga, Gimena Accardi contó que uno de los motivos de la ruptura con Vázquez fue una infidelidad de su parte. Allí aclaró que no había sido con el actor Andrés Gil —con quien se la había vinculado— y que el episodio se trató de un “desliz muy corto” con alguien “completamente ajeno al medio artístico”.