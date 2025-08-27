Secciones
Tras el éxito de "Homo argentum": cuándo se estrena la cuarta temporada de "El encargado"

La serie argentina de la plataforma de streaming tiene fecha de estreno estipulada y un elenco con participaciones especiales.

Tras el impacto que tuvo el especial “Homo argentum”, la expectativa por la cuarta temporada de “El encargado” no deja de crecer. La serie protagonizada por Guillermo Francella se convirtió en uno de los mayores éxitos del streaming local con su mirada ácida y satírica sobre la vida en los edificios porteños.

Con tres temporadas que dejaron escenas memorables y un spin-off que reforzó su popularidad, los seguidores esperan con ansias el regreso de la ficción para descubrir qué será de Eliseo y de los enredos que lo rodean. La cuarta temporada ya es una realidad y promete nuevas tensiones, giros inesperados y el mismo humor corrosivo que la consagró como un fenómeno cultural.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de "El encargado"?

La cuarta temporada de "El Encargado" mantendrá a Francella en el papel protagónico, acompañado por Gabriel "El Puma" Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale. Arturo Puig y Luis Brandoni se sumarían al elenco como invitados especiales. La trama continuará explorando las aventuras del portero Eliseo Basurto en un edificio de lujo, con un enfoque que combina comedia, intriga y crítica social.

La serie, dirigida por Cohn y Duprat, se estrenará en Disney+ en el segundo semestre de 2025. Aunque aún no hay una fecha exacta, la producción ya avanzó con las grabaciones en nuevas locaciones, lo que promete renovar el escenario de la historia.

¿En qué canal se podrán ver todas las temporadas de "El encargado"?

El canal de televisión Eltrece anunció el reestreno de las tres temporadas de "El encargado" para febrero de 2026, aunque aún no confirmó el día ni el horario exactos. La serie, que ya tuvo un paso por la televisión abierta con buena audiencia, se emitirá en el prime time de la señal, entre las 20 y las 22 horas.

