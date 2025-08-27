Tras el éxito de "Homo argentum": cuándo se estrena la cuarta temporada de "El encargado"

Con tres temporadas que dejaron escenas memorables y un spin-off que reforzó su popularidad, los seguidores esperan con ansias el regreso de la ficción para descubrir qué será de Eliseo y de los enredos que lo rodean. La cuarta temporada ya es una realidad y promete nuevas tensiones, giros inesperados y el mismo humor corrosivo que la consagró como un fenómeno cultural.