“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Una comedia ácida sobre los argentinos

Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Homo Argentum es una comedia ácida en la que Francella interpreta a 16 personajes diferentes, en microhistorias que abordan diversos estereotipos de la sociedad argentina. Según Francella, “la gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices de que esté pasando eso. Somos un país de contradicciones, de luces y sombras, y esta película celebra eso”.