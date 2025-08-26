“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

El éxito argentino Homo Argentum, que arrasó en taquilla desde su estreno en cines, se prepara para desembarcar en plataformas de streaming. La película protagonizada por Guillermo Francella se convirtió en uno de los estrenos más destacados de 2025, con más de 500 mil entradas vendidas en todo el país.
Una comedia ácida sobre los argentinos
Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Homo Argentum es una comedia ácida en la que Francella interpreta a 16 personajes diferentes, en microhistorias que abordan diversos estereotipos de la sociedad argentina. Según Francella, “la gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices de que esté pasando eso. Somos un país de contradicciones, de luces y sombras, y esta película celebra eso”.
El filme no estuvo exento de polémicas y hasta recibió elogios del presidente Javier Milei. Francella respondió a algunas críticas con su habitual humor ácido: “Hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Son obras de arte, pero no representan a nadie”.
Estreno en streaming
Se espera que Homo Argentum llegue a Disney+ a fines de septiembre o principios de octubre de 2025. La plataforma posee los derechos de distribución del filme, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada oficialmente. Se estima que el lanzamiento digital ocurra entre 40 y 60 días después de su estreno en cines, que tuvo lugar el 14 de agosto de 2025.
No obstante, si la película continúa con un rendimiento excepcional en taquilla, la fecha de estreno en streaming podría posponerse, para extender su paso por la pantalla grande.
La visión de los directores
Cohn y Duprat destacaron que Homo Argentum fue pensada para la experiencia cinematográfica: “Se trata de una producción de gran presupuesto y calidad técnica y artística. Queremos que la gente la pueda apreciar en toda su dimensión en las salas. Estas minipelículas están muy trabajadas, tienen muchos dobleces y ofrecen una reflexión sobre nosotros mismos”.
Los directores ya habían trabajado con Francella en la serie El Encargado, cuya temporada 4 también se estrenará en Disney+ Argentina durante el último cuatrimestre de 2025. La nueva entrega contará con un elenco destacado que incluye a Luis Brandoni, Arturo Puig y otros, y fue rodada en locaciones de Pilar, Florencio Varela y el barrio porteño de Belgrano.
¿Dónde y cuándo verla?
Si bien aún no hay una fecha oficial, todo indica que Disney+ será la plataforma que permitirá disfrutar de Homo Argentum desde la comodidad del hogar a partir de finales de septiembre o principios de octubre de 2025.