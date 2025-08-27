Horóscopo chino: qué metas ocultas deberán cumplir cada signo en este 2025, según Ludovica Squirru

En este sentido, las claves del horóscopo chino 2025 se convierten en una guía para comprender qué le depara a cada animal del zodíaco oriental, desde la Rata hasta el Chancho. Según Squirru, conocer estas metas ocultas permitirá transitar el año con mayor conciencia, aprovechar las oportunidades y prepararse para cambios profundos tanto en el plano personal como en el colectivo.