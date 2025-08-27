Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: qué metas ocultas deberán cumplir cada signo en este 2025, según Ludovica Squirru

La famosa astróloga reveló lo que cada signo del horóscopo chino todavía debe cumplir en 2025.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Hace 2 Hs

El horóscopo chino 2025, bajo la influencia de la Serpiente de Madera, invita a una etapa de transformación, introspección y aprendizajes profundos. Según la astróloga y escritora Ludovica Squirru, cada signo enfrentará desafíos particulares que revelarán metas ocultas a cumplir a lo largo del año. 

Horóscopo chino: quiénes terminarán agosto con buenas noticias económicas, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: quiénes terminarán agosto con buenas noticias económicas, según Ludovica Squirru

En este sentido, las claves del horóscopo chino 2025 se convierten en una guía para comprender qué le depara a cada animal del zodíaco oriental, desde la Rata hasta el Chancho. Según Squirru, conocer estas metas ocultas permitirá transitar el año con mayor conciencia, aprovechar las oportunidades y prepararse para cambios profundos tanto en el plano personal como en el colectivo.

Horóscopo chino: qué metas ocultas deberán cumplir cada signo en este 2025, según Ludovica Squirru

Según la astróloga y escritora Ludovica Squirru, la segunda parte del año de la Serpiente de Madera llega con desafíos y aprendizajes ocultos que cada signo del horóscopo chino deberá afrontar. Salud, vínculos, trabajo y desarrollo personal aparecen como ejes centrales para transitar este período. A continuación, las recomendaciones signo por signo:

Serpiente: enfocarse en la salud, fortalecer los lazos familiares y consolidar el terreno laboral.

Tigre: prepararse mental y energéticamente para enfrentar posibles dificultades.

Mono: atención especial a asuntos legales y reclamos pendientes.

Chancho: cultivar la paz interior y evitar confrontaciones.

Rata: superar desafíos emocionales y de salud confiando en la intuición.

Conejo: priorizar independencia y autocuidado.

Dragón: descansar, procesar información y tomar decisiones con visión a futuro.

Caballo: controlar la impulsividad, actuar con empatía y buscar decisiones altruistas.

Cabra: cuidar la salud, evitar excesos y sostener el equilibrio.

Gallo: practicar flexibilidad y adaptación frente a cambios inesperados.

Perro: evitar el aislamiento y fortalecer los vínculos sociales.

Buey: ejercitar paciencia y capacidad de adaptación en un entorno desafiante.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: quiénes terminarán agosto con buenas noticias económicas, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: quiénes terminarán agosto con buenas noticias económicas, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: quiénes terminarán agosto con buenas noticias económicas, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: quiénes terminarán agosto con buenas noticias económicas, según Ludovica Squirru

Horóscopo: estos son los cuatro signos que tendrán un golpe de suerte a fines de agosto

Horóscopo: estos son los cuatro signos que tendrán un golpe de suerte a fines de agosto

Cuál es el signo más molesto para las personas, según la astrología

Cuál es el signo más molesto para las personas, según la astrología

Cómo calcular tu ascendente según la hora en que naciste

Cómo calcular tu ascendente según la hora en que naciste

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
2

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario
3

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
4

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”
5

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?
6

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

Más Noticias
La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

María Julia Oliván volvió a trabajar tras dos meses internada y 17 intervenciones

María Julia Oliván volvió a trabajar tras dos meses internada y 17 intervenciones

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Comentarios