El horóscopo chino 2025, bajo la influencia de la Serpiente de Madera, invita a una etapa de transformación, introspección y aprendizajes profundos. Según la astróloga y escritora Ludovica Squirru, cada signo enfrentará desafíos particulares que revelarán metas ocultas a cumplir a lo largo del año.
En este sentido, las claves del horóscopo chino 2025 se convierten en una guía para comprender qué le depara a cada animal del zodíaco oriental, desde la Rata hasta el Chancho. Según Squirru, conocer estas metas ocultas permitirá transitar el año con mayor conciencia, aprovechar las oportunidades y prepararse para cambios profundos tanto en el plano personal como en el colectivo.
Horóscopo chino: qué metas ocultas deberán cumplir cada signo en este 2025, según Ludovica Squirru
Según la astróloga y escritora Ludovica Squirru, la segunda parte del año de la Serpiente de Madera llega con desafíos y aprendizajes ocultos que cada signo del horóscopo chino deberá afrontar. Salud, vínculos, trabajo y desarrollo personal aparecen como ejes centrales para transitar este período. A continuación, las recomendaciones signo por signo:
Serpiente: enfocarse en la salud, fortalecer los lazos familiares y consolidar el terreno laboral.
Tigre: prepararse mental y energéticamente para enfrentar posibles dificultades.
Mono: atención especial a asuntos legales y reclamos pendientes.
Chancho: cultivar la paz interior y evitar confrontaciones.
Rata: superar desafíos emocionales y de salud confiando en la intuición.
Conejo: priorizar independencia y autocuidado.
Dragón: descansar, procesar información y tomar decisiones con visión a futuro.
Caballo: controlar la impulsividad, actuar con empatía y buscar decisiones altruistas.
Cabra: cuidar la salud, evitar excesos y sostener el equilibrio.
Gallo: practicar flexibilidad y adaptación frente a cambios inesperados.
Perro: evitar el aislamiento y fortalecer los vínculos sociales.
Buey: ejercitar paciencia y capacidad de adaptación en un entorno desafiante.