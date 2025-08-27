¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

Los músculos son capaces de contraerse y esta acción es la que genera el movimiento de todo nuestro cuerpo. Cuando hacemos ejercicio, estos tejidos se activan y como requisito para funcionar solicitan un mayor flujo sanguíneo. A la misma vez el corazón late más rápido lo que favorece la dilatación de arterias y capilares para irrigar en mayor cantidad a los músculos de las piernas que así lo requieran. Esta dilatación vascular es lo que causa la picazón que podemos sentir al correr.