Salud: cinco consejos para llegar en forma a una media maratón

Establecer objetivos realistas es el primer paso. Si tu cuerpo está acostumbrado al sedentarismo, no podrás plantearte los mismos objetivos -o no los mismos plazos para cumplirlos- que alguien que entrena regularmente. Tu entrenamiento debe ajustarse totalmente a tus horarios, tus gustos, tus necesidades y tus capacidades. Si necesitás un instructor, no dudés en buscar uno.