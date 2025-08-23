Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

El tratamiento de la iniciativa se llevó a cabo en un clima de tensiones. Empleados del rubro farmacéutico local exigieron que se les otorgue idéntico trato impositivo. Entonces, se agregó un artículo que disponía que todas las firmas con una propuesta similar podían solicitar el beneficio. La Ley N° 9.258 se aprobó con 33 votos a favor y 15 en contra. Dieron el aval quienes respondían a la dupla peronista, mientras que Fuerza Republicana (FR), aliados de “Vamos Tucumán” y el bloque alperovichista “Hacemos Tucumán” se opusieron. En 2022, cuando la planta se materializó, Manzur lo celebró a través de una publicación en X. “Felicito a Jonathan Kovalivker y Pablo Viner, directivos de una empresa con más de 100 años de historia, que apuesta al desarrollo nacional con una gran inversión”, publicó.