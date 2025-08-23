Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

En el marco de la investigación por presuntas coimas en el área de Discapacidad a nivel nacional, la Justicia puso el foco en la droguería Suizo Argentina. En 2020, la empresa involucrada hizo un acuerdo con el entonces gobernador Juan Manzur para instalarse en Tucumán y adquirir una exención del pago de Ingresos Brutos por cinco años.
La denuncia que desató el escándalo apunta a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a la droguería y a funcionarios del Gobierno nacional por delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y una posible asociación ilícita. Tras la viralización de audios atribuidos al ex director de la Agencia, Diego Spagnuolo, la Policía de CABA realizó más de 15 allanamientos en los que se incautaron U$S 266.000, $7 millones en efectivo y distintos dispositivos electrónicos.
El diario “La Nación” consignó que Suizo Argentina tiene más de 100 años de recorrido y varias plantas de stock distribuidas a lo largo de todo el país, y que además registra vínculos con la política y lazos comerciales con el Estado. Su dueño es Eduardo Kovalivker, quien es señalado en la causa junto al Presidente y su hermana, Javier y Karina Milei; y junto a Eduardo “Lule” Menem, hermano de Martín Menem.
También al peronismo
La vinculación política de la droguería también involucra al peronismo en Tucumán. En junio de 2020, LA GACETA dio seguimiento a la aprobación de un proyecto que Manzur envió a la Legislatura, entonces presidida por el actual gobernador, Osvaldo Jaldo, que prometía una inversión de $400 millones de parte de Suizo Argentina y 100 puestos de trabajo a cambio de ser exceptuada del pago impositivo por cinco años.
El tratamiento de la iniciativa se llevó a cabo en un clima de tensiones. Empleados del rubro farmacéutico local exigieron que se les otorgue idéntico trato impositivo. Entonces, se agregó un artículo que disponía que todas las firmas con una propuesta similar podían solicitar el beneficio. La Ley N° 9.258 se aprobó con 33 votos a favor y 15 en contra. Dieron el aval quienes respondían a la dupla peronista, mientras que Fuerza Republicana (FR), aliados de “Vamos Tucumán” y el bloque alperovichista “Hacemos Tucumán” se opusieron. En 2022, cuando la planta se materializó, Manzur lo celebró a través de una publicación en X. “Felicito a Jonathan Kovalivker y Pablo Viner, directivos de una empresa con más de 100 años de historia, que apuesta al desarrollo nacional con una gran inversión”, publicó.