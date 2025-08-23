Secciones
Política

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
Juan Manzur. Juan Manzur. ARCHIVO
Hace 2 Hs

En el marco de la investigación por presuntas coimas en el área de Discapacidad a nivel nacional, la Justicia puso el foco en la droguería Suizo Argentina. En 2020, la empresa involucrada hizo un acuerdo con el entonces gobernador Juan Manzur para instalarse en Tucumán y adquirir una exención del pago de Ingresos Brutos por cinco años.

La denuncia que desató el escándalo apunta a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a la droguería y a funcionarios del Gobierno nacional por delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y una posible asociación ilícita. Tras la viralización de audios atribuidos al ex director de la Agencia, Diego Spagnuolo, la Policía de CABA realizó más de 15 allanamientos en los que se incautaron U$S 266.000, $7 millones en efectivo y distintos dispositivos electrónicos.

El diario “La Nación” consignó que Suizo Argentina tiene más de 100 años de recorrido y varias plantas de stock distribuidas a lo largo de todo el país, y que además registra vínculos con la política y lazos comerciales con el Estado. Su dueño es Eduardo Kovalivker, quien es señalado en la causa junto al Presidente y su hermana, Javier y Karina Milei; y junto a Eduardo “Lule” Menem, hermano de Martín Menem.

También al peronismo

La vinculación política de la droguería también involucra al peronismo en Tucumán. En junio de 2020, LA GACETA dio seguimiento a la aprobación de un proyecto que Manzur envió a la Legislatura, entonces presidida por el actual gobernador, Osvaldo Jaldo, que prometía una inversión de $400 millones de parte de Suizo Argentina y 100 puestos de trabajo a cambio de ser exceptuada del pago impositivo por cinco años.

Caso por presuntas coimas: prohibieron salir del país a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

El tratamiento de la iniciativa se llevó a cabo en un clima de tensiones. Empleados del rubro farmacéutico local exigieron que se les otorgue idéntico trato impositivo. Entonces, se agregó un artículo que disponía que todas las firmas con una propuesta similar podían solicitar el beneficio. La Ley N° 9.258 se aprobó con 33 votos a favor y 15 en contra. Dieron el aval quienes respondían a la dupla peronista, mientras que Fuerza Republicana (FR), aliados de “Vamos Tucumán” y el bloque alperovichista “Hacemos Tucumán” se opusieron. En 2022, cuando la planta se materializó, Manzur lo celebró a través de una publicación en X. “Felicito a Jonathan Kovalivker y Pablo Viner, directivos de una empresa con más de 100 años de historia, que apuesta al desarrollo nacional con una gran inversión”, publicó.

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Presuntas coimas en Discapacidad: Francos negó que Spagnuolo haya hablado con Milei sobre los audios

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

