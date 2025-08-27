Guiño de Milei a la droguería Suizo Argentina

En medio del escándalo generado por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, la drogueria Suizo Argentina emitió un comunicado oficial, el cual también fue difundido por el presidente Javier Milei en su cuenta de Instagram. El escrito aborda la situación de la empresa en el marco de una investigación judicial.
El comunicado de Suizo Argentina enfatiza que la empresa desarrolla sus actividades de forma íntegra y transparente desde hace más de 100 años y destaca su “responsabilidad social empresaria, conformidad con un estricto Código de Ética y compromiso histórico con la Argentina”.
La publicación no pasó inadvertida porque el propio titular del Poder Ejecutivo Nacional compartió el material por redes. Hasta el momento, Milei no se refirió directamente a este asunto.
Además de destacar que la empresa se encuentra a “plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”, el comunicado de la compañía sostuvo que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.
Por otro lado, la droguería sostuvo que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios” y que lo hace con “la misma vocación de los equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen” a la empresa y el “bienestar de los argentinos”.