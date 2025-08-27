Guiño de Milei a la droguería Suizo Argentina

Además de destacar que la empresa se encuentra a “plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”, el comunicado de la compañía sostuvo que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.