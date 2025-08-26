El gobierno de Javier Milei sube los encajes para sacar los pesos de la calle

La decisión del BCRA responde a los reclamos de los bancos ante la volatilidad de las tasas de interés, que experimentaron un salto reciente y ponen en riesgo el crédito. Un ejemplo de esto fue el rendimiento de las cauciones a un día, que superó el 80% recientemente, consignó el diario "Ámbito". El Gobierno nacional, en coordinación con el BCRA, busca reducir esa volatilidad e incrementar el financiamiento para el Tesoro.