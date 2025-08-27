La pizarra de la política: expectativas por la licitación del acueducto de Vipos

El gobernador Osvaldo Jaldo expresó sus expectativas por los trámites para la adjudicación del proyecto para la obra del acueducto de Vipos, luego de que la Nación confirmara una segunda prórroga en los plazos para la apertura de sobres con ofertas, que tendrá lugar este viernes en Ciudad de Buenos Aires. “Con la autorización del BID se van haciendo las prórrogas necesarias para que cuando más empresas compitan, mucho más transparente es el proceso y mucho más eficiente va a ser la empresa que se elija porque es una obra multimillonaria”, señaló el mandatario. Y remarcó que “es una obra muy importante y decisiva para Tucumán en cuanto a la provisión de cantidad y de calidad de agua potable”. “El acueducto actual de Vipos, que es viejo y tiene más de 20 o 30 años, trae 2.000 metros cúbicos de agua con todas las pérdidas que tiene, y no sé si su capacidad no está al 50%. En cambio, el nuevo acueducto, cuando se lo termine, va a triplicar (la capacidad): se va a 6.000 metros cúbicos de agua que va a traer de Vipos hacia San Miguel de Tucumán y hacia algunas zonas vecinas del área metropolitana, es decir, Tafí Viejo, Yerba Buena y las comunas cercanas a esa jurisdicción”, añadió.