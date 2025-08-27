La pizarra de la política: expectativas por la licitación del acueducto de Vipos

El gobernador Osvaldo Jaldo expresó sus expectativas por los trámites para la adjudicación del proyecto para la obra del acueducto de Vipos, luego de que la Nación confirmara una segunda prórroga en los plazos para la apertura de sobres con ofertas, que tendrá lugar este viernes en Ciudad de Buenos Aires. “Con la autorización del BID se van haciendo las prórrogas necesarias para que cuando más empresas compitan, mucho más transparente es el proceso y mucho más eficiente va a ser la empresa que se elija porque es una obra multimillonaria”, señaló el mandatario. Y remarcó que “es una obra muy importante y decisiva para Tucumán en cuanto a la provisión de cantidad y de calidad de agua potable”. “El acueducto actual de Vipos, que es viejo y tiene más de 20 o 30 años, trae 2.000 metros cúbicos de agua con todas las pérdidas que tiene, y no sé si su capacidad no está al 50%. En cambio, el nuevo acueducto, cuando se lo termine, va a triplicar (la capacidad): se va a 6.000 metros cúbicos de agua que va a traer de Vipos hacia San Miguel de Tucumán y hacia algunas zonas vecinas del área metropolitana, es decir, Tafí Viejo, Yerba Buena y las comunas cercanas a esa jurisdicción”, añadió.
“Un Estado que no les meta la mano en el bolsillo”
Los candidatos a diputado nacional por el frente “Unidos por Tucumán”, Roberto Sánchez, Micaela Viña y José María Canelada, se reunieron con las autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán para analizar las políticas impositivas que lleva adelante el Gobierno provincial para ese sector. “Estamos hablando de medicamentos, no de un producto cualquiera. Por eso, así como es necesario que haya un Estado que no les meta la mano en el bolsillo, también es preciso tener una estrategia eficaz para que los medicamentos no se vendan en lugares donde no se los almacena de manera correcta ni hay especialistas para manipularlos. No es una mercancía más. Sin embargo, esta preocupación existe en el sector porque es algo que ocurre”, sostuvo Sánchez. Y cuestionó “el apetito voraz y recaudador de la provincia”, así como “la inseguridad y la falta de reglas claras” en este tema.
Empresarios azucareros expusieron sobre sus inversiones
El vicegobernador Miguel Acevedo recibió en la Presidencia de la Legislatura de Tucumán a representantes de la empresa Arca Continental, quienes presentaron las inversiones que la compañía viene desarrollando y proyecta realizar en la provincia. El encuentro contó con la participación de Fernando Corzo (director de Ingenios) y Álvaro Javier Barcatt Mirande (jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad) de la unidad operativa Ingenios, acompañados por el legislador Walter Berarducci, impulsor de la reunión. “Vinimos a presentarle al vicegobernador la inversión que Arca Continental viene realizando en la provincia desde 2016, y que se ratificó fuertemente este año. Hoy somos propietarios de dos ingenios, lo que representa cerca del 11% de la molienda de caña de azúcar en Tucumán. Avanzamos con un perfil bajo pero consolidando cada paso, como ya lo hicimos en Famaillá y en Bella Vista”, destacó Corzo.
Convocaron a una sesión por el código urbano de Yerba Buena
El Concejo de Yerba Buena, que es presidido por el concejal Javier Jantus, convocó para hoy a las 14.30 una sesión especial para tratar el proyecto de ordenanza del Código de Ordenamiento Urbano que fue remitido tiempo atrás por el Ejecutivo Municipal. Fuentes oficiales, sin embargo, adelantaron que es casi un hecho que no se logrará el quórum necesario (la mitad más uno de los 10 ediles) dado que cinco concejales de la oposición presentaron una nota formal a la Presidencia para que el debate se postergue al menos hasta fines de septiembre. Alegaron que hay errores que deben ser subsanados y que la iniciativa debe ser analizada en profundidad. Trascendió también que uno de los pedidos informales que se hicieron es que estén todos los ediles presentes en el debate, y una de ellas actualmente está fuera de la provincia.