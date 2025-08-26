Un paso más para Mateo: lanzan una peña solidaria para el niño que padece parálisis cerebral

El objetivo económico implica reunir 50.000 dólares. Según contó su mamá, Keila Copichka, ya lograron alcanzar el 60% del monto y confirmar el turno para el mes de octubre, pero todavía resta una parte clave para poder acceder al tratamiento. “Tenemos que llegar al total un mes antes de viajar. Por eso seguimos organizando actividades y agradecemos a todos los que nos ayudan”, señaló.