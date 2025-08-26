Un paso más para Mateo: lanzan una peña solidaria para el niño que padece parálisis cerebral

Mateo Lazarte tiene tres años y medio y, junto a su familia, continúa adelante con una cruzada solidaria que moviliza a vecinos, amigos y artistas tucumanos. El pequeño, que padece parálisis cerebral severa, epilepsia farmacorresistente y displasia broncopulmonar, necesita viajar a Monterrey, México, para acceder a un tratamiento experimental que podría mejorar su calidad de vida.
El objetivo económico implica reunir 50.000 dólares. Según contó su mamá, Keila Copichka, ya lograron alcanzar el 60% del monto y confirmar el turno para el mes de octubre, pero todavía resta una parte clave para poder acceder al tratamiento. “Tenemos que llegar al total un mes antes de viajar. Por eso seguimos organizando actividades y agradecemos a todos los que nos ayudan”, señaló.
La terapia a la que aspiran acceder se llama Cytotron, una tecnología que aplica ondas electromagnéticas para reparar tejido cerebral dañado. El protocolo completo dura 33 días y, según testimonios de otras familias, puede reducir hasta un 90% las crisis epilépticas, algo fundamental para Mateo. “Las crisis son degenerativas y sería muy valioso poder controlarlas”, explicó Keila.
Con ese objetivo, organizaron una peña solidaria que se llevará a cabo el 6 de septiembre al mediodía, en Álvarez Condarco 245. La entrada tiene un costo de $6.000 e incluirá la participación de artistas locales. La familia todavía necesita colaboración para cubrir gastos logísticos del evento, como sonido, descartables, bebida, mesas, sillas y premios.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3815265082 o a través de la cuenta de Instagram @unpasomasparamateo1, donde se difunden todas las actividades de la campaña. “Seguimos trabajando para llegar a la meta. Invitamos a todos a compartir un hermoso día a beneficio de Mateo”, invita la publicación de la red social.