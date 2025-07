Campaña solidaria: piden ayuda para un niño tucumano con parálisis cerebral

“Estuvo internado siete meses y medio en la Maternidad. Ahí comenzó la lucha junto a mi marido. De pronto nos recibimos de médicos y enfermeros”, cuenta Keila, empleada administrativa. Su esposo, trabaja en el rubro del turismo. Luego de salir de neonatología, Mateo empezó a evolucionar, aunque sus necesidades continúan siendo múltiples. No ve, no camina, no se sienta ni habla y hasta los dos años utilizó oxígeno diariamente.