Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

El petting se está consolidando como una de las prácticas más recomendadas por sexólogos para reactivar la intimidad en la pareja. A pesar de que durante años se lo vinculó únicamente con los juegos previos al sexo, en realidad se trata de una práctica sexual en sí misma, que tiene como objetivo el disfrute a través de caricias, besos, roces, susurros, gestos provocadores y miradas seductoras, sin necesidad de penetración.