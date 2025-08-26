La palabra de Gianinna y Dalma tras el accidente de Claudia Villafañe frente al Monumental

Minutos después de que se conociera el accidente, Dalma Maradona también compartió su enojo en redes sociales. “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron tres puntos no es una noticia de gran repercusión, pero que tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”, cuestionó en una historia de Instagram.