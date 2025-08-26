Secciones
La palabra de Gianinna y Dalma tras el accidente de Claudia Villafañe frente al Monumental

Las hijas de la empresaria se pronunciaron en redes y cuestionaron fuertemente a la prensa. Sus descargos.

Hace 19 Min

Claudia Villafañe protagonizó un accidente de tránsito este martes por la mañana en Núñez, cuando intentó realizar un giro en “U” en un sector no permitido.

La noticia generó preocupación en torno al estado de salud de la ex esposa de Diego Maradona, situación que llevó a sus hijas, Gianinna y Dalma, a salir a aclarar lo ocurrido y a cuestionar a los medios por el tratamiento de la información.

En sus historias de Instagram, Gianinna se expresó con un fuerte mensaje y detalló cómo se encuentra su madre tras el impacto. “Es cierto que mi mamá chocó..., lo que no es cierto es que su vida corre peligro”, comenzó aclarando la diseñadora.

Claudia Villafañe sufrió un accidente automovilístico: cómo se encuentra su salud

Luego, llevó tranquilidad al remarcar: “Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”.

Sin embargo, aprovechó para lanzar una crítica a la prensa: “Mi hijo y mis amigos/familia ya saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre pero la preocupación con los titulares es inmanejable”, expresó furiosa. Y cerró con contundencia: “Los detesto”.

Claudia Villafañe celebró el cumpleaños de su nieta Azul con un emotivo mensaje en Instagram

Minutos después de que se conociera el accidente, Dalma Maradona también compartió su enojo en redes sociales. “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron tres  puntos no es una noticia de gran repercusión, pero que tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”, cuestionó en una historia de Instagram.

Con indignación, agregó: “¿Esta gente tiene familia? ¿Madre? ¿Hijos?”. “Listo, ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. Hay Tata para rato”, sentenció. 

