Claudia Villafañe sufrió un accidente automovilístico: cómo se encuentra su salud

Este incidente se produjo en un contexto de importantes actividades para Claudia, quien regresó recientemente al país tras un viaje a los Estados Unidos con sus hijas. Su retorno fue justamente para organizar el festejo de los tres años de su nieta Azul Caldarelli, la hija menor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La celebración, que llevó la impronta característica de la abuela, fue una fiesta temática de My Little Pony, con una decoración dominada por tonos lilas, rosas y celestes, globos, luces de neón y una torta de varios pisos.