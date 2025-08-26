Secciones
SociedadActualidad

Claudia Villafañe sufrió un accidente automovilístico: cómo se encuentra su salud

Sufrió un golpe en la cabeza en el accidente y preocupó a sus familiares y amigos.

Claudia Villafañe sufrió un accidente automovilístico: cómo se encuentra su salud
Hace 3 Hs

Durante la mañana de este martes 26 de agosto, Claudia Villafañe protagonizó un accidente automovilístico en la avenida Guillermo Udaondo, a la altura de Puente Labruna, en el barrio porteño de Núñez, cerca del estadio de River Plate. Según trascendió, Villafañe chocó con su camioneta y sufrió una leve lesión en la cabeza.

Cómo reconocer el TEL: el trastorno que afecta a Dieguito Fernando Maradona

Cómo reconocer el TEL: el trastorno que afecta a Dieguito Fernando Maradona

Las autoridades investigan si la exmujer de Diego Maradona se accidentó al intentar realizar una maniobra de giro en U. Aunque el susto fue inevitable, la empresaria gastronómica fue evaluada en el lugar del incidente y se retiró por sus propios medios, negándose a ser trasladada por el SAME.

Cómo fue el accidente de Claudia Villafañe

El parte policial indicó que el choque ocurrió hoy a las 10:15. Se confirmó que la camioneta conducida por Claudia habría generado una "maniobra indebida", un giro en U, colisionando levemente a un auto particular. Afortunadamente, los ocupantes del otro vehículo resultaron ilesos.

Marina Calabró fue la encargada de revelar los pormenores del suceso en el programa Lape club social, donde leyó el parte policial y médico. El informe del SAME precisó que Claudia Villafañe fue evaluada en el sitio del accidente, pero se negó al traslado por ambulancia o SAME aéreo, retirándose por sus propios medios.

Desde la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina, Ernesto Arriaga brindó claridad técnica, explicando que un giro en U es una infracción de primer grado y muy difícil de realizar con una visión de 360 grados. El médico que la asistió confirmó un golpe en el cráneo con un corte leve, y aunque el SAME intentó trasladarla por prudencia, ella decidió ir a una clínica por su cuenta.

Qué dijo Claudia Villafañe después del accidente

En dialogo Marina Calabró, Claudia minimizó lo ocurrido, asegurando que "fue un choque, nada más". A pesar de la contusión y un corte leve en la cabeza, manifestó estar bien y no quiso ser trasladada por el SAME, priorizando llevar tranquilidad a su familia y a los otros damnificados.

Este incidente se produjo en un contexto de importantes actividades para Claudia, quien regresó recientemente al país tras un viaje a los Estados Unidos con sus hijas. Su retorno fue justamente para organizar el festejo de los tres años de su nieta Azul Caldarelli, la hija menor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La celebración, que llevó la impronta característica de la abuela, fue una fiesta temática de My Little Pony, con una decoración dominada por tonos lilas, rosas y celestes, globos, luces de neón y una torta de varios pisos.

Temas Claudia VillafañeDiego Maradona Jr
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD
1

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
2

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
3

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
4

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
5

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei
6

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Más Noticias
Tragedia en Alberdi: un niño murió atropellado por un camión cañero en la ruta 38

Tragedia en Alberdi: un niño murió atropellado por un camión cañero en la ruta 38

Travel sale 2025: ¿cómo encontrar vuelos baratos y financiaciones exclusivas en pasajes aéreos?

Travel sale 2025: ¿cómo encontrar vuelos baratos y financiaciones exclusivas en pasajes aéreos?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

El hábito diario que daña tu memoria y acelera el envejecimiento sin que lo notes

El hábito diario que daña tu memoria y acelera el envejecimiento sin que lo notes

Yanina Latorre reveló un dato del amante de Gimena Accardi que contradice la versión de la actriz

Yanina Latorre reveló un dato del amante de Gimena Accardi que contradice la versión de la actriz

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Comentarios