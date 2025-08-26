Claudia Villafañe sufrió un accidente automovilístico: cómo se encuentra su salud

Durante la mañana de este martes 26 de agosto, Claudia Villafañe protagonizó un accidente automovilístico en la avenida Guillermo Udaondo, a la altura de Puente Labruna, en el barrio porteño de Núñez, cerca del estadio de River Plate. Según trascendió, Villafañe chocó con su camioneta y sufrió una leve lesión en la cabeza.
Las autoridades investigan si la exmujer de Diego Maradona se accidentó al intentar realizar una maniobra de giro en U. Aunque el susto fue inevitable, la empresaria gastronómica fue evaluada en el lugar del incidente y se retiró por sus propios medios, negándose a ser trasladada por el SAME.
Cómo fue el accidente de Claudia Villafañe
El parte policial indicó que el choque ocurrió hoy a las 10:15. Se confirmó que la camioneta conducida por Claudia habría generado una "maniobra indebida", un giro en U, colisionando levemente a un auto particular. Afortunadamente, los ocupantes del otro vehículo resultaron ilesos.
Marina Calabró fue la encargada de revelar los pormenores del suceso en el programa Lape club social, donde leyó el parte policial y médico. El informe del SAME precisó que Claudia Villafañe fue evaluada en el sitio del accidente, pero se negó al traslado por ambulancia o SAME aéreo, retirándose por sus propios medios.
Desde la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina, Ernesto Arriaga brindó claridad técnica, explicando que un giro en U es una infracción de primer grado y muy difícil de realizar con una visión de 360 grados. El médico que la asistió confirmó un golpe en el cráneo con un corte leve, y aunque el SAME intentó trasladarla por prudencia, ella decidió ir a una clínica por su cuenta.
Qué dijo Claudia Villafañe después del accidente
En dialogo Marina Calabró, Claudia minimizó lo ocurrido, asegurando que "fue un choque, nada más". A pesar de la contusión y un corte leve en la cabeza, manifestó estar bien y no quiso ser trasladada por el SAME, priorizando llevar tranquilidad a su familia y a los otros damnificados.
Este incidente se produjo en un contexto de importantes actividades para Claudia, quien regresó recientemente al país tras un viaje a los Estados Unidos con sus hijas. Su retorno fue justamente para organizar el festejo de los tres años de su nieta Azul Caldarelli, la hija menor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La celebración, que llevó la impronta característica de la abuela, fue una fiesta temática de My Little Pony, con una decoración dominada por tonos lilas, rosas y celestes, globos, luces de neón y una torta de varios pisos.