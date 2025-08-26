La señal "Wow!" es el mensaje alienígena más potente que conocemos: ¿cómo ocurrió?

¿Qué paso el 15 de agosto de 1977?

El 15 de agosto de 1977, el radioastrónomo Jerry Ehman estaba revisando una vasta cantidad de datos del radiotelescopio Big Ear, buscando transmisiones de civilizaciones extraterrestres que se comunicarían en el espectro del hidrógeno. El observatorio, ubicado en Ohio, estaba en ese momento escuchando señales provenientes de una región del cielo en la constelación de Sagitario, cerca del cúmulo globular M55. Cuando Ehman se encontró con la secuencia "6EQUJ5", que representaba cómo la señal se intensificaba (del 6 al U, la más alta registrada) y luego se debilitaba (hasta el 5) a medida que la antena del Big Ear barría la ubicación de la fuente, su singularidad lo impulsó a rodearla y escribir su famosa exclamación en rojo: "Wow!".