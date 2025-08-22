Saturno podría quedarse sin sus anillos: un fenómeno acelera su desaparición

Según la investigación, los anillos podrían desaparecer por completo en un plazo de entre 100 y 300 millones de años, la misma estimación que hoy utiliza la NASA para describir el fenómeno. Aunque esa cifra parece lejana para los humanos, en la escala del universo es apenas un suspiro: el sistema solar tiene más de 4.500 millones de años y se espera que perdure por miles de millones más.