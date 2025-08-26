Intentaron robar a Anamá Ferreira pero ella redujo al ladrón: ¿cómo lo hizo?

La ayuda y la reflexión de Anamá

Afortunadamente, tres repartidores que se encontraban trabajando en la zona acudieron en su ayuda, colaborando para reducir al delincuente y recuperar el objeto sustraído. La famosa reconoció que, aunque los "deliverys" le pegaron al ladrón, ella misma fue apartada por uno de ellos que le dijo "Ya está, Anamá, ya está". La policía fue alertada, pero, según el relato de Ferreira, no llegaron al lugar, por lo que finalmente soltaron al sujeto.