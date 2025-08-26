"Marrey": de qué se trata el "shippeo" de los personajes de Margarita que es tendencia en X

La novela juvenil Floricienta dejó su marca en varias generaciones de niños que recuerdan esa historia, en honor a esa tira, Cris Morena revivió ese universo de flores con Margarita, un spin off de la serie de Florencia Bertotti. La cuál fue un éxito a tal punto que se esta por renovar para una nueva temporada y acumula una gran cantidad de fans de una nueva generación.
En la nueva cultura de los fanáticos existen modalidades como el "shippeo" y los "fanfics". Debido a la pasión que sienten por las historias de ficción o verdaderas, invierten emociones y crean historias paralelas, finales alternativos o editan el contenido que puedan haber. En el caso de Margarita, el "shippeo" es entre la protagonista Margarita y Rey, un personaje secundario interpretado por Mateo Belmonte.
¿Qué es un "shippeo"?
En los últimos años, los términos shippear y shippeo se popularizaron en redes sociales, especialmente entre los jóvenes. Suelen aparecer acompañados de nombres de celebridades o personajes ficticios. Según la Fundación del Español Urgente (Fundéu), shippear significa idealizar o apoyar una relación amorosa hipotética entre dos famosos o personajes, sobre todo en el entorno digital. Un ejemplo es el personaje de Margarita y Rey, la pareja fue llamada "Marrey" y es tendencia en X. Además de los videos de YouTube con momentos románticos entre ellos.
El origen del término proviene del inglés relationship (relación), que se acorta a ship y luego se adapta en español como shippear. Aunque se considera un híbrido poco adecuado, ya que combina un anglicismo con la terminación verbal castellana, su uso está muy extendido. En la práctica, describe el deseo de que dos personas formen pareja, ya sea en series, películas, libros o incluso en realities, donde los fans suelen debatir sobre sus parejas favoritas.
¿Qué es un "fanfic"?
El fanfiction se consolidó como un fenómeno cultural que supera los límites de la literatura tradicional. Consiste en relatos escritos por fanáticos que toman personajes y mundos de sus obras favoritas para reinventarlos, expandirlos o transformarlos a su gusto. Aunque en un principio fue visto como un pasatiempo juvenil, hoy ocupa un lugar destacado en la cultura popular gracias a plataformas como Wattpad, donde miles de historias circulan a nivel mundial.
Un ejemplo claro de este impacto es la autora argentina Jazmín Riera, quien comenzó en el mundo del fanfic y logró convertirse en una escritora reconocida. A sus 29 años, trascendió ese ámbito con Las reglas del boxeador, una serie literaria que incluso fue adaptada para televisión. Su recorrido demuestra cómo este género pasó de ser una actividad de nicho a convertirse en una vía real hacia el éxito editorial.