"Marrey": de qué se trata el "shippeo" de los personajes de Margarita que es tendencia en X

¿Qué es un "shippeo"?

En los últimos años, los términos shippear y shippeo se popularizaron en redes sociales, especialmente entre los jóvenes. Suelen aparecer acompañados de nombres de celebridades o personajes ficticios. Según la Fundación del Español Urgente (Fundéu), shippear significa idealizar o apoyar una relación amorosa hipotética entre dos famosos o personajes, sobre todo en el entorno digital. Un ejemplo es el personaje de Margarita y Rey, la pareja fue llamada "Marrey" y es tendencia en X. Además de los videos de YouTube con momentos románticos entre ellos.