Así luce hoy Simón, uno de los personajes más queridos de Casi Ángeles

Pablo Martínez, el actor que conquistó a miles de adolescentes con su papel de Simón en la exitosa serie "Casi Ángeles", desapareció del radar mediático y transformó su vida de manera sorprendente. Aunque muchos lo recuerdan por su participación en tres de las cuatro temporadas del popular programa de Cris Morena, así como en otras ficciones juveniles como "Aliados" y "Supertorpe", el actor decidió dar un giro radical a su carrera y alejarse de la televisión.