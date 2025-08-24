Secciones
Así luce hoy Simón, uno de los personajes más queridos de Casi Ángeles

Es una de las series más recordadas, pero una de sus protagonistas tuvo un gran cambio.

Hace 3 Hs

Pablo Martínez, el actor que conquistó a miles de adolescentes con su papel de Simón en la exitosa serie "Casi Ángeles", desapareció del radar mediático y transformó su vida de manera sorprendente. Aunque muchos lo recuerdan por su participación en tres de las cuatro temporadas del popular programa de Cris Morena, así como en otras ficciones juveniles como "Aliados" y "Supertorpe", el actor decidió dar un giro radical a su carrera y alejarse de la televisión.

Un camino prometedor en la actuación

Durante su participación en "Casi Ángeles", Pablo Martínez se consolidó como uno de los galanes juveniles más queridos de la pantalla. Tras finalizar su etapa en el universo de Cris Morena, el actor continuó trabajando en televisión, formando parte de producciones como "El regreso de Lucas", una serie peruano-argentina, y ganándose un lugar en el corazón de los fans.

Sin embargo, a diferencia de otros actores que surgieron de la factoría de Cris Morena y continuaron con exitosas carreras en la televisión y el cine, Pablo decidió alejarse del medio. Su última aparición pública relevante fue en 2017, cuando dejó de estar presente en la escena artística, incluso abandonando su cuenta de Instagram, que tenía casi 4 millones de seguidores.

¿Qué pasó con Pablo Martínez?

El reciente "Cris Morena Day" en Olga, donde se reunieron varios de sus excompañeros de "Casi Ángeles", generó inquietud entre sus seguidores, quienes se preguntaban por qué Pablo no había asistido. La respuesta parece estar en el radical cambio de vida que eligió adoptar. Desde hace varios años, el actor vive en Europa, alejado del glamour de la televisión, y lleva una vida simple, en contacto con la naturaleza.

Así luce hoy Simón, uno de los personajes más queridos de Casi Ángeles

Martínez optó por la privacidad y ahora solo comparte fragmentos de su vida a través de su canal de YouTube, donde publica videos esporádicos sobre su nueva filosofía de vida. En estos videos, el actor aparece recitando poesía, componiendo canciones y reflexionando sobre temas profundos, muchas veces en un entorno natural. Con el cabello largo, barba tupida y un estilo descuidado y salvaje, Pablo luce irreconocible comparado con el joven galán que protagonizaba series adolescentes.

El despertar de conciencia

Además de su nueva imagen, Pablo Martínez utiliza su plataforma para hablar sobre su visión crítica del mundo. En varios de sus videos, cuestiona las estructuras de poder y busca inspirar un "despertar de conciencia" en sus seguidores. A pesar de su transformación, aún cuenta con una base leal de fans que lo siguen en su canal de YouTube, donde tiene alrededor de 16 mil suscriptores.

Sus seguidores más fieles intentaron contactarlo a través de esta plataforma, pero hasta el momento no lograron obtener respuesta alguna del actor.

