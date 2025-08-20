Secciones
SociedadActualidad

Skibidi, tradwife y delulu: las nuevas palabras que sumó el diccionario de Cambridge

Estas palabras tienen origen en internet y son típicas de las generaciones más jóvenes. ¿Qué significan?

Skibidi, tradwife y delulu: las nuevas palabras que sumó el diccionario de Cambridge
Hace 5 Hs

El lenguaje no es un objeto quieto, logra moverse y transformarse con el paso del tiempo en relación con las sociedades. Es por eso que anualmente los diccionarios incorporan o modifican sus palabras. "Skibidi", "tradwife" y "delulu" son algunos de los nuevos términos y expresiones de jerga que este año incorporó el Diccionario Cambridge. 

Jóvenes chinas reviven el "nüshu", el lenguaje secreto de las mujeres

Jóvenes chinas reviven el nüshu, el lenguaje secreto de las mujeres

Una actualización que refleja el peso cada vez mayor de la generación TikTok en la evolución del inglés y la sociedad. La noticia fue confirmada por Colin McIntosh, director del Programa Léxico al anunciar este lunes la noticia que aseguró "No todos los días se ven palabras como skibidi y delulu en el Diccionario Cambridge". 

¿Cuál es la definición de estas nuevas palabras según Cambridge?

Skibidi:

El Diccionario Cambridge define skibidi como “una palabra que puede tener diferentes significados, como ‘genial’ o ‘malo’, o puede usarse sin ningún significado real, como una broma”. Se trata de un término incoherente que se popularizó gracias a una serie de videos animados virales en YouTube. Un ejemplo de su uso es: “¿Qué skibidi estás haciendo?”.

Tradwife:

El término tradwife, que proviene de la contracción de traditional wife (‘esposa tradicional’), hace referencia a un movimiento de mujeres e influencers que promueven un estilo de vida basado en valores conservadores. Estas creadoras suelen compartir en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube contenidos en los que destacan la importancia de dedicarse al cuidado del esposo, de los hijos y de la organización del hogar, presentándolo como una elección personal y deseable.

De acuerdo con la definición incorporada en el Diccionario Cambridge, una tradwife es ‘especialmente alguien que publica en redes sociales’, lo que subraya el papel central de internet en la difusión de esta tendencia. Más allá de la descripción, el concepto ha generado debate en torno a los modelos de género, ya que mientras algunas voces lo celebran como una reivindicación de la vida doméstica, otras lo critican por idealizar roles tradicionales que limitan la autonomía femenina.

Delulu:

Esta palabra es una variante de delirante, pero es menos controvertido, pero se ha asociado con un mundo de posverdad donde las creencias personales son más importantes que la realidad. La palabra surgió de hace más de y empezó como un insulto dirigido a los seguidores con tendencias a obsercionare con el k-pop

La palabra viene a cuestionar la creencia de que saldrían, conocerían o se relacionarian con sus idolos. Su entrada en el diccionario lo define como “creer en cosas que no son reales ni verdaderas, generalmente porque uno decide hacerlo”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”
4

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
5

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos
6

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Más Noticias
¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Comentarios