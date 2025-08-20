Skibidi, tradwife y delulu: las nuevas palabras que sumó el diccionario de Cambridge

De acuerdo con la definición incorporada en el Diccionario Cambridge, una tradwife es ‘especialmente alguien que publica en redes sociales’, lo que subraya el papel central de internet en la difusión de esta tendencia. Más allá de la descripción, el concepto ha generado debate en torno a los modelos de género, ya que mientras algunas voces lo celebran como una reivindicación de la vida doméstica, otras lo critican por idealizar roles tradicionales que limitan la autonomía femenina.