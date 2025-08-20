Skibidi, tradwife y delulu: las nuevas palabras que sumó el diccionario de Cambridge

El lenguaje no es un objeto quieto, logra moverse y transformarse con el paso del tiempo en relación con las sociedades. Es por eso que anualmente los diccionarios incorporan o modifican sus palabras. "Skibidi", "tradwife" y "delulu" son algunos de los nuevos términos y expresiones de jerga que este año incorporó el Diccionario Cambridge.
Una actualización que refleja el peso cada vez mayor de la generación TikTok en la evolución del inglés y la sociedad. La noticia fue confirmada por Colin McIntosh, director del Programa Léxico al anunciar este lunes la noticia que aseguró "No todos los días se ven palabras como skibidi y delulu en el Diccionario Cambridge".
¿Cuál es la definición de estas nuevas palabras según Cambridge?
Skibidi:
El Diccionario Cambridge define skibidi como “una palabra que puede tener diferentes significados, como ‘genial’ o ‘malo’, o puede usarse sin ningún significado real, como una broma”. Se trata de un término incoherente que se popularizó gracias a una serie de videos animados virales en YouTube. Un ejemplo de su uso es: “¿Qué skibidi estás haciendo?”.
Tradwife:
El término tradwife, que proviene de la contracción de traditional wife (‘esposa tradicional’), hace referencia a un movimiento de mujeres e influencers que promueven un estilo de vida basado en valores conservadores. Estas creadoras suelen compartir en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube contenidos en los que destacan la importancia de dedicarse al cuidado del esposo, de los hijos y de la organización del hogar, presentándolo como una elección personal y deseable.
De acuerdo con la definición incorporada en el Diccionario Cambridge, una tradwife es ‘especialmente alguien que publica en redes sociales’, lo que subraya el papel central de internet en la difusión de esta tendencia. Más allá de la descripción, el concepto ha generado debate en torno a los modelos de género, ya que mientras algunas voces lo celebran como una reivindicación de la vida doméstica, otras lo critican por idealizar roles tradicionales que limitan la autonomía femenina.
Delulu:
Esta palabra es una variante de delirante, pero es menos controvertido, pero se ha asociado con un mundo de posverdad donde las creencias personales son más importantes que la realidad. La palabra surgió de hace más de y empezó como un insulto dirigido a los seguidores con tendencias a obsercionare con el k-pop
La palabra viene a cuestionar la creencia de que saldrían, conocerían o se relacionarian con sus idolos. Su entrada en el diccionario lo define como “creer en cosas que no son reales ni verdaderas, generalmente porque uno decide hacerlo”.