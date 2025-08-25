Pasajes a mitad de precio y promociones únicas: ¿cuándo comienza el Travel Sale 2025?

¿Qué beneficios habrá en el Travel Sale 2025?

Esta acción de comercio electrónico es una de las más importantes del turismo nacional. El año pasado alcanzó más de un millón de visitas en su página web y este año buscará sorprender a los turistas con descuentos en más de 140 agencia de viajes, descuentos de más de la mitad de precio tanto en pasajes como en actividades turísticas.