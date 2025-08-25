Pasajes a mitad de precio y promociones únicas: ¿cuándo comienza el Travel Sale 2025?

Planear una escapada de primavera o un viaje en verano no necesariamente debe requerir de un presupuesto extenso, ya que cientos de ofertas, promociones y descuentos te permitirán recorrer el país sin gastar demasiado. El Travel Sale 2025 es la oportunidad para conocer nuevos lugares de la Argentina y el mundo con descuentos únicos en pasajes, hoteles y paquetes turísticos.
Este lunes comenzó el Travel Sale 2025, un evento que se extenderá por toda la semana, hasta el domingo 31 de agosto. Esta décima edición facilitará a los viajantes precios reducidos en las ofertas de agencias y pasajes de aerolíneas, así como planes de financiación en hoteles cruceros e incluso excursiones y experiencias en el país y el mundo.
La campaña nacional organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) busca potenciar el turismo nacional e internacional, así como ampliar la reservas de los próximos meses. Este evento ayuda a las agencia de viaje y operadores turísticos para recuperarse de la baja demanda que en los últimos meses golpeó al sector turístico.
¿Qué beneficios habrá en el Travel Sale 2025?
Esta acción de comercio electrónico es una de las más importantes del turismo nacional. El año pasado alcanzó más de un millón de visitas en su página web y este año buscará sorprender a los turistas con descuentos en más de 140 agencia de viajes, descuentos de más de la mitad de precio tanto en pasajes como en actividades turísticas.
Entre las ofertas, del 25 al 31 de agosto habrá rebajas de hasta el 60% en paquetes, hospedaje, pasajes y actividades turísticas. Además se ofrecerán alternativas de pago como cuotas bancarias con o sin interés, así como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Además, se ofrecen promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.
¿Quiénes participan del Travel Sale 2025?
Agencias de viajes como Travel Services, Booking, Smile Argetina, Civitatis, Plataforma 10 y Despegar participarán en el evento, con ofertas en viajes al interior así como a destinos internacionales entre los que se encuentran Brasil, el Craiba, Europa y Estados Unidos.
También forman parte de la campaña las provincias como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; junto con Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios.
Cómo aprovechar los beneficios al máximo
Desde el medio Minuto Uno proporcionaron una guía para aprovechar al máximo las ofertas.
- Comparar precios antes y después: asegurate de identificar el valor real del pasaje para evitar confusiones con supuestos descuentos.
- Suscribirse y activar alertas: muchas agencias publican “ofertas flash” que se agotan en minutos.
- Usar canales oficiales: comprá solo en las agencias participantes y plataformas reconocidas.
- Flexibilidad en fechas y destinos: probar distintos días y aeropuertos puede hacerte ahorrar mucho dinero.
- Revisar promociones bancarias: varias tarjetas ofrecerán cuotas sin interés y reintegros.