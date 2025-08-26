Tragedia en Santiago del Estero: murió el piloto jujeño Lucas Surivat en una carrera de motos

Lo que debía ser una jornada de deporte y adrenalina terminó en tragedia en Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero. Durante una competencia de motociclismo en el óvalo del Club Mitre, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, un accidente en cadena terminó con la vida de Lucas Surivat, piloto de 26 años oriundo de Jujuy.