Secciones
DeportesMotores

Tragedia en Santiago del Estero: murió el piloto jujeño Lucas Surivat en una carrera de motos

El corredor de 26 años sufrió un accidente múltiple en Colonia Dora que involucró a cinco competidores.

Tragedia en Santiago del Estero: murió el piloto jujeño Lucas Surivat en una carrera de motos
Hace 2 Hs

Lo que debía ser una jornada de deporte y adrenalina terminó en tragedia en Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero. Durante una competencia de motociclismo en el óvalo del Club Mitre, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, un accidente en cadena terminó con la vida de Lucas Surivat, piloto de 26 años oriundo de Jujuy.

El siniestro se produjo cuando uno de los corredores perdió el control de su moto en una curva y provocó una colisión múltiple que involucró a cinco competidores. Varios de ellos resultaron heridos de distinta consideración, pero Surivat sufrió lesiones que le costaron la vida.

Tragedia en Santiago del Estero: murió el piloto jujeño Lucas Surivat en una carrera de motos

El joven fue trasladado en primera instancia al Hospital de Colonia Dora y luego derivado al Hospital Zonal de Añatuya, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento. La fiscalía de turno y efectivos policiales trabajan para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.

La noticia conmocionó a Perico, ciudad natal del piloto, cuya municipalidad expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial en el que destacó su pasión por el motociclismo y acompañó a la familia en este difícil momento.

Temas Santiago del Estero Añatuya
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
1

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
2

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
3

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
4

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal
5

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid
6

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

Más Noticias
Los escalofriantes detalles revelados por el fiscal Zitto tras los incidentes en Independiente- U de Chile

Los escalofriantes detalles revelados por el fiscal Zitto tras los incidentes en Independiente- U de Chile

El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Comentarios