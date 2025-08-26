Tragedia en Santiago del Estero: murió el piloto jujeño Lucas Surivat en una carrera de motos

Lo que debía ser una jornada de deporte y adrenalina terminó en tragedia en Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero. Durante una competencia de motociclismo en el óvalo del Club Mitre, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, un accidente en cadena terminó con la vida de Lucas Surivat, piloto de 26 años oriundo de Jujuy.
El siniestro se produjo cuando uno de los corredores perdió el control de su moto en una curva y provocó una colisión múltiple que involucró a cinco competidores. Varios de ellos resultaron heridos de distinta consideración, pero Surivat sufrió lesiones que le costaron la vida.
El joven fue trasladado en primera instancia al Hospital de Colonia Dora y luego derivado al Hospital Zonal de Añatuya, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento. La fiscalía de turno y efectivos policiales trabajan para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.
La noticia conmocionó a Perico, ciudad natal del piloto, cuya municipalidad expresó sus condolencias a través de un comunicado oficial en el que destacó su pasión por el motociclismo y acompañó a la familia en este difícil momento.