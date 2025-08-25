Secciones

Milei en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América: "Al Gobierno no le falta política, los del frente quieren romper todo"

Contenido patrocinado

El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo
El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo
Hace 2 Hs

En Tucumán, Benelli es sinónimo de viajes, aventura y comunidad. Desde hace tres años, Grupo Silva representa a la marca italiana en la provincia, consolidándose como un referente no solo por sus motos, sino por el nivel de asesoramiento y servicio que ofrece a cada cliente. Su filosofía es clara: no se trata solo de vender una moto, sino de asegurar que cada piloto se lleve el vehículo que realmente cumple sus expectativas.

El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo

Benelli logró conquistar el segmento de motos viajeras con un concepto que combina accesibilidad, calidad y versatilidad. Una moto pensada para recorrer tanto el asfalto como los caminos de tierra, con el espíritu aventurero que caracteriza a los amantes de la ruta.

El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo

Ese espíritu se respira en el Benelli Experience, el evento que se convirtió en una cita obligada para motociclistas de todo el país y que, del 5 al 7 de septiembre, tendrá su tercera edición en los Valles Calchaquíes. Tucumán es una de las tres provincias que lo alberga, gracias al empuje de Grupo Silva, que logró instalar a la región como punto de encuentro de esta gran comunidad.

El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de rodadas para todos los gustos, shows en vivo, pruebas de manejo en una pista exclusiva y, sobre todo, de la camaradería que distingue al mundo de las dos ruedas. Más de 20 modelos estarán disponibles para test ride, incluyendo las reconocidas Morbidelli, que hoy marcan tendencia por sus prestaciones.

El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo

Un clásico en los Valles

El evento no está reservado sólo a los pilotos de Benelli: la invitación es abierta a todos los motociclistas del NOA y del país. Se espera la llegada de grupos desde Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y distintas provincias del norte argentino.

El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo

La grilla también contará con la presencia de Virginia Guidetti (@virguidetti), reconocida por sus travesías y relatos en redes sociales, quien brindará una clínica de manejo y compartirá sus experiencias de viaje. Además, Motoblog (@motoblogcom) estará cubriendo la jornada, llevando el pulso de esta auténtica “manada de motos” que promete revolucionar el valle.

El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo

El Benelli Experience Tucumán 2025 será gratuito y abierto a todo público. Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales de Grupo Silva o acercarse a sus locales en la provincia. Con cada edición, el evento reafirma la misión de la marca: construir una comunidad que mide la vida en kilómetros y late al ritmo de las revoluciones por minuto. Y este septiembre, Tucumán volverá a ser el punto de encuentro de esa pasión compartida.

Esta nota es de acceso libre.
Temas TucumánBuenos AiresEl PaísValles CalchaquíesArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
2

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
3

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse