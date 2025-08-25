El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo

En Tucumán, Benelli es sinónimo de viajes, aventura y comunidad. Desde hace tres años, Grupo Silva representa a la marca italiana en la provincia, consolidándose como un referente no solo por sus motos, sino por el nivel de asesoramiento y servicio que ofrece a cada cliente. Su filosofía es clara: no se trata solo de vender una moto, sino de asegurar que cada piloto se lleve el vehículo que realmente cumple sus expectativas.
Benelli logró conquistar el segmento de motos viajeras con un concepto que combina accesibilidad, calidad y versatilidad. Una moto pensada para recorrer tanto el asfalto como los caminos de tierra, con el espíritu aventurero que caracteriza a los amantes de la ruta.
Ese espíritu se respira en el Benelli Experience, el evento que se convirtió en una cita obligada para motociclistas de todo el país y que, del 5 al 7 de septiembre, tendrá su tercera edición en los Valles Calchaquíes. Tucumán es una de las tres provincias que lo alberga, gracias al empuje de Grupo Silva, que logró instalar a la región como punto de encuentro de esta gran comunidad.
Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de rodadas para todos los gustos, shows en vivo, pruebas de manejo en una pista exclusiva y, sobre todo, de la camaradería que distingue al mundo de las dos ruedas. Más de 20 modelos estarán disponibles para test ride, incluyendo las reconocidas Morbidelli, que hoy marcan tendencia por sus prestaciones.
Un clásico en los Valles
El evento no está reservado sólo a los pilotos de Benelli: la invitación es abierta a todos los motociclistas del NOA y del país. Se espera la llegada de grupos desde Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y distintas provincias del norte argentino.
La grilla también contará con la presencia de Virginia Guidetti (@virguidetti), reconocida por sus travesías y relatos en redes sociales, quien brindará una clínica de manejo y compartirá sus experiencias de viaje. Además, Motoblog (@motoblogcom) estará cubriendo la jornada, llevando el pulso de esta auténtica “manada de motos” que promete revolucionar el valle.
El Benelli Experience Tucumán 2025 será gratuito y abierto a todo público. Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales de Grupo Silva o acercarse a sus locales en la provincia. Con cada edición, el evento reafirma la misión de la marca: construir una comunidad que mide la vida en kilómetros y late al ritmo de las revoluciones por minuto. Y este septiembre, Tucumán volverá a ser el punto de encuentro de esa pasión compartida.