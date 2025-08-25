El Benelli Experience rueda en los Valles: Grupo Silva convierte a Tucumán en epicentro del motociclismo

Ese espíritu se respira en el Benelli Experience, el evento que se convirtió en una cita obligada para motociclistas de todo el país y que, del 5 al 7 de septiembre, tendrá su tercera edición en los Valles Calchaquíes. Tucumán es una de las tres provincias que lo alberga, gracias al empuje de Grupo Silva, que logró instalar a la región como punto de encuentro de esta gran comunidad.