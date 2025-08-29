Secciones
El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

La principal novedad, con efecto inmediato, es la prohibición para los bancos de aumentar su posición de contado en moneda extranjera.

MEDIDAS. El Central endurece el esquema de encajes bancarios. MEDIDAS. El Central endurece el esquema de encajes bancarios.
Hace 1 Hs

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó nuevas restricciones a la operatoria de los bancos con moneda extranjera, para buscar moderar la volatilidad del mercado cambiario, especialmente en los cierres de mes. La medida, comunicada a través de la norma “A8311”, modificó las reglas sobre la "Posición Global Neta de Moneda Extranjera" (Pgnme), un indicador clave que refleja la exposición de las entidades financieras al dólar.

La principal novedad, con efecto inmediato, es la prohibición para los bancos de aumentar su posición de contado en moneda extranjera (principalmente dólares) durante el último día hábil de cada mes, en comparación con el día anterior. El objetivo es mitigar las fluctuaciones que se producen al finalizar el mes, cuando se liquidan los contratos de dólar futuro.

"Aparentemente, el objetivo de la medida es limitar la operatoria en el último día hábil del mes, que es el día en el que, no accidentalmente, se define el settlement (liquidación final) de los contratos de futuro. Básicamente, lo que buscan es que los bancos tengan menos capacidades de operación o de jugar con ese valor y disputarle la fijación de ese valor al Banco Central, para así tener más margen. Es como ponerte las reglas del juego más a favor. Lo grave es que se cambió el día anterior al día que pasa eso", dijo Gabriel Caamaño, economista de Outlier.

Además de la restricción inmediata, la comunicación del Banco Central incluyó dos cambios adicionales que entrarán en vigor el 1 de diciembre:

- Los bancos deberán cumplir diariamente con los límites de su PGNME negativa, en lugar de mensualmente. Esta medida, similar a la implementada semanas atrás con los encajes, podría generar tensiones con el sector bancario.

- Se establece un tope para la posición negativa de contado, que no podrá exceder el 30% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) del mes anterior. Según el economista Jorge Gabriel Barreto, esta medida restringe el riesgo en dólares que cada banco puede asumir.

