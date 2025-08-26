Receta fácil: muffins húmedos de Nutella con tres ingredientes

Las recetas dignas de ser presentadas en un restaurante gourmet no siempre necesitan de ingredientes extraordinarios. Ese es el caso de los muffins de Nutella que nada más requieren una lista de tres componentes para ser elaborados de manera exitosa.
La Nutella es un dulce hecho a base de crema de avellanas, una preparación no solo sumamente deliciosa si no que además beneficiosa para la salud si se consume de manera moderada. Entre sus ventajas se encuentra su gran cantidad de proteína debido a la lecitina, una sustancia que ayuda a regular el exceso de lípidos en la sangre, aumenta la energía y ayuda a la construcción de los músuculos.
¿Cómo preparar los muffins de Nutella con tres ingredientes?
Por otro lado la Nutella es más saludable que otros postres a base de cacao ya que posee menos calorías, a la vez que las avellanas son una gran fuente de grasas saludables que pueden ayudar a estimular su sistema inmune. Además de las ventajas para la salud, este postre se elabora con tan solo tres ingredientes e incorporado de manera moderada, puede ser una gran aperitivo de desayuno o postre.
Este postre podés elaborarlo rápidamente en tan solo tres pasos.
Ingredientes
- Una taza de Nutella
- 10 cucharadas de harina leudante
- 2 huevos
Elaboración
1. Precalentamos el horno a 200 grados y colocamos todos los ingredientes en un bol.
2. Mezclamos el contenido de nuestro recipiente hasta que quede una consistencia homogénea.
3. Colocamos nuestra mezcla en moldes para muffins hasta cubrir dos tercios de la capacidad de los mismos. Llevamos al horno por 15 a 20 minutos. Cuando estén listos dejamos enfríar y así de fácil ya tenés un postre más que delicioso.