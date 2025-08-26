Receta fácil: muffins húmedos de Nutella con tres ingredientes

La Nutella es un dulce hecho a base de crema de avellanas, una preparación no solo sumamente deliciosa si no que además beneficiosa para la salud si se consume de manera moderada. Entre sus ventajas se encuentra su gran cantidad de proteína debido a la lecitina, una sustancia que ayuda a regular el exceso de lípidos en la sangre, aumenta la energía y ayuda a la construcción de los músuculos.