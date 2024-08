Muffins de arándanos extra húmedos y saludables con tan sólo tres ingredientes sin harinas, aceites ni azúcar

Hay recetas que son tan fáciles y a la vez tan deliciosas que no parecieran ser posibles, sin embargo lo son, y ese es el caso de los muffins de arándanos que se pueden preparar con tan solo tres ingredientes. Pero este postre no solo es sencillo de elaborar si no también sumamente saludable ya que no lleva harinas, aceites, mantecas ni azúcar.