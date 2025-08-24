Secciones
Mundo

Nicolás Maduro ordenó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela

La medida se produce mientras el gendarme argentino Nahuel Gallo sigue detenido en Caracas.

Nicolás Maduro. Nicolás Maduro.
Hace 1 Hs

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó la liberación de 13 presos políticos, entre ellos opositores y exfuncionarios venezolanos, en un intento por bajar la tensión ante reclamos internacionales. La medida se produce mientras el gendarme argentino Nahuel Gallo sigue detenido en Caracas.

Liberación de presos políticos en Venezuela

Según medios internacionales, la mayoría de los excarcelados había sido acusada de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición. Entre los liberados se encuentran ciudadanos con doble nacionalidad, incluyendo dos italianos, mientras que cinco recibieron arresto domiciliario.

Entre los excarcelados figuran el exdiputado Américo De Grazia y otros líderes de la oposición, como Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli y Margarita Assenzo. Por su parte, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron medidas de casa por cárcel, según confirmó el dirigente Henrique Capriles.

“Hoy varias familias vuelven a abrazar a los suyos”, expresó Capriles, aunque advirtió que todavía permanecen detenidas muchas personas por motivos políticos.

Caso Nahuel Gallo: gendarme argentino sigue detenido

Mientras tanto, el gendarme argentino Nahuel Gallo continúa en detención en Caracas. Su esposa, María Gómez, denunció que su marido sufre una desaparición forzada, calificando la situación como un “crimen de lesa humanidad”.

Gallo fue acusado por el gobierno venezolano de espionaje y tentativa de golpe de Estado, aunque, según Gómez, nunca fue presentado ante tribunales competentes y las imputaciones surgieron tras la presión mediática sobre el caso.

“Desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada. Eso es un crimen de lesa humanidad, y es lo que venimos denunciando hace ya más de ocho meses”, afirmó Gómez a Radio Rivadavia.

Contexto internacional y político

La medida de Maduro llega en un momento de fuerte presión internacional por los presos políticos en Venezuela, buscando reducir tensiones con organismos internacionales y medios de comunicación extranjeros. La liberación parcial de opositores es interpretada como un gesto político, mientras el caso de Nahuel Gallo sigue generando preocupación en Argentina y en organismos de derechos humanos.

Temas VenezuelaNicolás Maduro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel
1

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Adiós a Federico Colombres
2

Adiós a Federico Colombres

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña
3

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña

El mensaje de Jaldo a Milei: Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán
4

El mensaje de Jaldo a Milei: "Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán"

La dolarización fue un verso: Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei
5

"La dolarización fue un verso": Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas
6

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Más Noticias
El mensaje de Jaldo a Milei: Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán

El mensaje de Jaldo a Milei: "Si quiere venir el león, lo vamos a atender aquí en Tucumán"

La dolarización fue un verso: Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

"La dolarización fue un verso": Cachanosky criticó el rumbo económico del gobierno de Milei

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Adiós a Federico Colombres

Adiós a Federico Colombres

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Comentarios