Trasmontaña: más que una carrera, un ritual de esfuerzo y camaradería

Durán y Goudailliez saben que su triunfo quedará grabado en la historia de la carrera. Vencieron en el terreno más exigente, contra los ganadores de las últimas cuatro ediciones (Álvaro Macías y Fernando Contreras), y escribieron su nombre en la lista de ganadores de una competencia que ya forma parte del ADN del mountain bike sudamericano. “La verdad que estamos muy contentos con todo: con la carrera, con la gente que se acercó, con esta fiesta que siempre significa el Trasmontaña. Es un reencuentro con amigos, con la pasión por la bici. Haber ganado es un sueño, y claro que el año que viene tendremos que volver para defender el título”, señaló Durán.