Yerba Buena: con críticas, piden aplazar el debate del nuevo Código de Ordenamiento Urbano

Los concejales Álvaro Apud, María Decoud, Walter Aráoz, Mercedes Moraiz y Rafael Olea firmaron una nota dirigida al presidente del Concejo, Javier Jantus, para formalizar el pedido de aplazar el debate ante las insistentes versiones de una sesión inminente. A lo largo de seis páginas, expusieron que se hicieron observaciones sobre puntos pocos claros y que, en su mayoría, no fueron considerados. También mencionaron que se detectaron problemas en el proceso de tratamiento en comisiones y de notificaciones que no llegaron por canales formales, entre otros.