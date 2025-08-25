Yerba Buena: con críticas, piden aplazar el debate del nuevo Código de Ordenamiento Urbano

Con observaciones y algunas críticas al proyecto del Código de Ordenamiento Urbano (COU) que envió el Municipio de Yerba Buena al Concejo Deliberante, ediles opositores presentaron una nota conjunta para solicitar que el debate se dé a partir del 25 de septiembre. Si la sesión especial todavía no tiene fecha, el oficialismo analiza la posibilidad de ir al recinto en esta última semana de agosto.
Los concejales Álvaro Apud, María Decoud, Walter Aráoz, Mercedes Moraiz y Rafael Olea firmaron una nota dirigida al presidente del Concejo, Javier Jantus, para formalizar el pedido de aplazar el debate ante las insistentes versiones de una sesión inminente. A lo largo de seis páginas, expusieron que se hicieron observaciones sobre puntos pocos claros y que, en su mayoría, no fueron considerados. También mencionaron que se detectaron problemas en el proceso de tratamiento en comisiones y de notificaciones que no llegaron por canales formales, entre otros.
“El proyecto de COU tuvo dos años de trabajo de una comisión dedicada pura y exclusivamente a ello y, a pesar del esfuerzo, el profesionalismo y capacidad de sus encargados, llegó a este Concejo con serias deficiencias que no pueden ser subsanadas de manera apresurada y con falta de profesionalismo. El Código adolece de cuestiones jurídicas y técnicas que no son fácilmente subsanables sin el trabajo conjunto que se propuso inicialmente y que resultó virtuoso en las reuniones que pudieron sucederse estas últimas dos semanas. Cortar ese proceso virtuoso por un apresuramiento ilógico resulta incomprensible”, plasmaron los ediles opositores.
¿Incentivo comercial?
En la misma nota, según los concejales, pareciera que se incentiva emprendimientos comerciales en detrimento de viviendas. “Es supuestamente una de las cuestiones que queremos resolver”, dijeron. Señalaron que “se le pone mayores exigencias de donación a las urbanizaciones especiales residenciales que, por ejemplo, a las no residenciales”. “Así también, parece que se incentiva más los conjuntos inmobiliarios cerrados que las soluciones de viviendas como urbanizaciones especiales ya que a estas se les exige cesión a partir de menos metros cuadrados”, expusieron, entre otros puntos.
Jantus, por su parte, afirmó a este diario que todavía se estaba evaluando la fecha de la sesión especial. De todos modos, resaltó que se trabajó mucho en el COU y que ediles de la oposición hicieron muchos aportes que se están teniendo en cuenta para los dictámenes. Destacó la sumatoria de miradas diversas para poder emitir el mejor dictamen posible.