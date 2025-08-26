¿Por qué no deberías contarle tus problemas a ChatGPT?: cinco riesgos de usar la IA como psicólogo

La investigación indica que el factor curativo más poderoso en la terapia de conversación no es la técnica específica o la modalidad, sino la calidad de la relación entre el terapeuta y el cliente. Cuando las personas procesan experiencias de vida traumáticas en presencia de un terapeuta que está conectado, sintonizado, regulado y que los contiene, su capacidad para enfrentar esas experiencias difíciles aumenta. Este es el poder de la co-regulación, algo que la IA no puede hacer. La IA carece de la presencia interpersonal y la capacidad de respuesta que fomenta la reparación del apego, la validación emocional o las experiencias correctivas, que son fundamentales en el trabajo terapéutico profundo.