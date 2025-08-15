Gemini, la inteligencia artificial de Google, lanzó los chats temporales: para qué sirve y cómo activarlos

Los chats temporales: una apuesta por la privacidad

La principal razón por la que Gemini incorporó los chats temporales es para que los usuarios tengan la libertad de explorar cualquier pregunta, incluso si es algo que no va con tu estilo habitual. Son perfectos para esas charlas rápidas y puntuales que no querés que influyan en tus chats futuros. Con estos chats, podés pensar en una idea o hacer una pregunta privada con la seguridad de que la información no se usará para personalizar tu experiencia ni para entrenar los modelos de IA de Google. La compañía se compromete a que estos chats se conserven solo por un máximo de 72 horas, tiempo suficiente para procesar cualquier comentario que elijas enviar.