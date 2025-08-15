Gemini, la inteligencia artificial de Google, lanzó los chats temporales: para qué sirve y cómo activarlos

La forma en que interactuamos con la inteligencia artificial sigue evolucionando y ofreciendo nuevas formas de comunicación. Google Gemini presentó un paquete de actualizaciones que cambian la relación con los usuarios, poniendo el foco en la personalización y, lo más importante, en la privacidad de tus datos. La empresa entiende que la clave no es solo ser el asistente más inteligente, sino también el que más confianza te genera. Con estas nuevas funciones, podés tener conversaciones que se borran solas, o dejar que la IA aprenda de vos para darte respuestas más precisas.
La estrella de esta actualización es la función de Chats Temporales, una herramienta de privacidad diseñada para esos momentos en los que necesitás una respuesta rápida sin dejar rastro. Estos chats son ideales para consultas puntuales o sensibles, ya que las conversaciones no se guardan en tu historial ni se utilizan para personalizar futuras interacciones. Funcionan de manera independiente, no aparecen en los chats recientes ni en la actividad con Gemini, y lo más importante, no se usan para entrenar los modelos de inteligencia artificial de Google.
El anuncio se hizo a través de una publicación en el blog oficial de Google, donde Michael Siliski, el director sénior de gestión de productos para la aplicación de Gemini, explicó a fondo los motivos de estos cambios. El ejecutivo de Google resaltó que el objetivo es transformar a Gemini en un asistente que no solo sea más personal, proactivo y poderoso, sino que también garantice un mayor control a los usuarios sobre su propia información. Estas nuevas funcionalidades, según la publicación, buscan un equilibrio perfecto entre la conveniencia de un asistente inteligente y la seguridad de la privacidad, permitiendo que cada persona adapte la herramienta a su gusto y necesidad.
Los chats temporales: una apuesta por la privacidad
La principal razón por la que Gemini incorporó los chats temporales es para que los usuarios tengan la libertad de explorar cualquier pregunta, incluso si es algo que no va con tu estilo habitual. Son perfectos para esas charlas rápidas y puntuales que no querés que influyan en tus chats futuros. Con estos chats, podés pensar en una idea o hacer una pregunta privada con la seguridad de que la información no se usará para personalizar tu experiencia ni para entrenar los modelos de IA de Google. La compañía se compromete a que estos chats se conserven solo por un máximo de 72 horas, tiempo suficiente para procesar cualquier comentario que elijas enviar.
La diferencia entre un chat común y uno temporal es clara. Un chat común en Google Gemini está diseñado para que la IA aprenda de vos con el tiempo. Cuando la opción de "Contexto personal" está activada, Gemini recuerda detalles y preferencias para darte respuestas más naturales y relevantes. Estas conversaciones aparecen en tu historial y pueden usarse para mejorar los servicios de Google, siempre y cuando tengas el ajuste "Conservar actividad" activado. Es un modo que busca darte un asistente que te conoce cada vez mejor.
En cambio, los Chats Temporales son todo lo contrario. Su meta es la privacidad inmediata. Están pensados para conversaciones puntuales que no querés que influyan en el futuro de tu experiencia. No aparecen en tu historial ni se usan para entrenar la IA, lo que te da la tranquilidad de que tu información no se guarda ni se utiliza. Son ideales si preferís que tus datos no se usen para mejorar los servicios de Google, incluso si tenés otros ajustes de actividad encendidos.