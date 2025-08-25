Cuánto cuesta especializarse en Inteligencia Artificial desde Tucumán

A estas alternativas se suman propuestas privadas tucumanas. En la Unsta, por ejemplo, está abierta la segunda cohorte de la Diplomatura en Herramientas de Inteligencia Artificial, 100% online y de un cuatrimestre de duración. El costo es de $ 600.000 para el público general, y de $ 300.000 para alumnos, egresados y docentes de la institución. Además, ofrecen la Diplomatura Universitaria en Inteligencia Artificial aplicada al Derecho, la Política y las Ciencias Sociales, también virtual, que se cursa entre mayo y julio de 2025. Su arancel es de tres cuotas de $ 160.000 (o $ 144.000 para la comunidad Unsta), equivalentes a unos U$S 500.