Cuánto cuesta especializarse en Inteligencia Artificial desde Tucumán

La oferta académica en inteligencia artificial (IA) crece en el mundo y también en Tucumán. Desde másters internacionales online en machine learning y data science hasta diplomaturas locales más accesibles en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) y la Universidad de San Pablo-T (USP-T), los precios varían según el tiempo, el alcance y la institución elegida.
En este excenario, los másters online se presentan como una alternativa accesible desde la Argentina, con títulos oficiales y contenidos de nivel internacional.
Los precios varían significativamente según la institución. Por ejemplo, un máster corto y flexible como el que ofrece Euncet Business School Centre Universitari, orientado a aplicar la IA en empresas ronda los U$S 1.430, lo que equivale a unos $ 1,9 millones argentinos en función de la cotización oficial de la divisa. Otra opción más completa, como la que brinda el Centro Internacional de Postgrado en machine learning y programación en Python, cuesta cerca de U$S 2.200 ($ 2,9 millones).
Si el objetivo es una formación más intensiva, el Centro de Estudios de Innovación cuenta con programas tanto en inteligencia artificial como en ciberseguridad con IA, por U$S 4.565 cada uno, es decir, $ 6 millones. En un rango similar aparece la propuesta de la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en inteligencia artificial generativa y programación no code a distancia, que se ubica en U$S 5.060 (aproximadamente $ 6,6 millones).
En el extremo más alto se encuentra la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que ofrece un máster de un año de duración en inteligencia artificial y machine learning por alrededor de U$S 8.360, lo que representa unos $ 11 millones.
La oferta local de UTN y UNT
Ahora bien, ¿qué pasa con la oferta local? Tanto la UNT como la UTN tienen sus propias propuestas en inteligencia artificial, principalmente en formato de diplomaturas. En la UNT hay programas híbridos y virtuales orientados al cruce entre IA y educación, así como cursos aplicados al derecho.
En la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, ofrecen la Diplomatura de Posgrado "Inteligencia Artificial: Desafíos epistemológicos y proyecciones educativas" para estudiantes argentinos a $ 155.000, sin contar la matrícula, y para extranjeros a U$S 240. En Derecho, los aranceles van de $ 35.000 a $ 140.000. Ambos son mucho más accesibles que los internacionales, aunque con un enfoque específico.
En la UTN también se dictan diplomaturas virtuales de cuatro meses de duración. Una opción es la Diplomatura en Inteligencia Artificial con Python que cuesta $ 1.707.348, aunque con descuento puede quedar en $ 1.400.000.
La oferta en la Unsta y en la USP-T
A estas alternativas se suman propuestas privadas tucumanas. En la Unsta, por ejemplo, está abierta la segunda cohorte de la Diplomatura en Herramientas de Inteligencia Artificial, 100% online y de un cuatrimestre de duración. El costo es de $ 600.000 para el público general, y de $ 300.000 para alumnos, egresados y docentes de la institución. Además, ofrecen la Diplomatura Universitaria en Inteligencia Artificial aplicada al Derecho, la Política y las Ciencias Sociales, también virtual, que se cursa entre mayo y julio de 2025. Su arancel es de tres cuotas de $ 160.000 (o $ 144.000 para la comunidad Unsta), equivalentes a unos U$S 500.
Por su parte la Universidad de San Pablo-T lanzó el curso “Introducción Práctica a la Inteligencia Artificial”, con modalidad online y una carga de 40 horas reloj. El costo total es de $ 40.000 y exige asistencia completa. Su diseño apunta a brindar nociones iniciales de IA a un precio muy accesible en comparación con los programas de posgrado.
En definitiva, mientras los programas internacionales online ofrecen formación más extensa y con títulos reconocidos en Europa, las universidades tucumanas plantean alternativas más breves y económicas. La elección dependerá del bolsillo, el tiempo y la orientación que cada quien quiera dar a su carrera.